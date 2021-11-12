В Минске прошла поминальная служба по Роману Бондаренко
- 12.11.2021, 22:36
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Акции в память о Герое Беларуси прошли по всей стране.
Поминальная служба по Роману Бондаренко, погибшему год назад, прошла в Минске.
На службе на кладбище присутствовали близкие родственники и те, кто пожелал прийти.
Акции в память о Романе Бондаренко прошли в разных районах Минска, Могилеве, Бресте, Жодино, Пружанах, Дзержинске и других городах страны.
Акции памяти Романа Бондаренко проходят в эти дни в разных странах, в которые уехали белорусы после президентских выборов в связи с репрессиями.
Роман Бондаренко умер в больнице после избиения. Его задержали вечером 11 ноября 2020 года во дворах у Площади Перемен в Минске. В тот же вечер он оказался в больнице в состоянии комы. Врачи не смогли его спасти.
Объединение бывших силовиков провело собственное независимое расследование. Были найдены и опубликованы записи разговоров и билинги номеров телефонов ряда лиц.
Из этих данных следовало, что к событиям на Площади Перемен в тот вечер могли быть причастны хоккейный функционер Дмитрий Басков, спортсмен Дмитрий Шакута. Эти люди, как утверждают независимые расследователи, могли быть в тот вечер, когда задерживали Бондаренко, на Площади Перемен под прикрытием силовиков.