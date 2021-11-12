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Ситуация на границе: мигранты винят во всем Лукашенко и называют свиньей

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  • 12.11.2021, 23:25
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Ситуация на границе: мигранты винят во всем Лукашенко и называют свиньей

Мигранты уже начинают понимать, в какую ситуацию они попали.

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе продолжает оставаться в центре внимания мирового сообщества.

Желающих попасть в Польшу с территории Беларуси становится все больше. Утром в пятницу на зону с белорусской стороны прорвались около сотни иностранцев. Все они были остановлены польской армией, полицией и пограничной службой, заявляют в Варшаве. Военные также сообщают, что ночью белорусские силовики с помощью лазеров пытались ослепить их. Накануне на границу с Беларусью приехал президент Польши Анджей Дуда. Он поздравил военных с Днем Независимости и поблагодарил их за охрану польских границ, пишет «Белсат».

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что эти люди [мигранты] – инструменты тех, кто руководит за границей. Они выталкивают их за эту линию для того, чтобы дестабилизировать ситуацию у нас и во всем Европейском Союзе, а также, вероятно, для того, чтобы привести к конфликту между нами и нашими соседями в ЕС», – сказал Анджей Дуда, президент Польши.

США, Великобритания и ЕС на заседании Совета Безопасности ООН приняли совместное заявление, в котором осудили действия белорусских властей и назвали режим Лукашенко угрозой для всего региона.

«Эта тактика неприемлема и требует решительной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Беларусь к ответственности. Это демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности. Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», – заявил Свен Юргенсон, постоянный представитель Эстонии при ООН.

В Кремле от причастности к организации потоков мигрантов в страны Евросоюза открестились. Впрочем, Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Лукашенко Западу о возможном перекрытии газа, который идет через Беларусь. Песков заявил, что Россия продолжит поставки: «Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению».

Тем временем сами мигранты уже начинают понимать, в какую ситуацию они попали. В социальных сетях они рассылают сообщения, в которых винят во всем Лукашенко и называют свиньей. Официальный представитель Иракского Курдистана (многие беженцы – выходцы оттуда) также заявляет, что в кризисе на границе виновны беларусские власти, и предостерегает своих земляков от поездок в Беларусь:

«К сожалению, Беларусь хорошо подготовлена к тому, чтобы использовать этих людей в качестве политического козыря против Европейского Союза. Народ Курдистана должен хорошо осознавать, что миграция в этот район не будет иметь никакого результата, поскольку это всего лишь политическое давление».

По прогнозам синоптиков, ночью на Западе Беларуси температура воздуха опустится до -1 градуса. На следующей неделе в приграничном регионе ожидается до -4. Во Всемирной Организации Здравоохранения заявили, что больше половины мигрантов уже нуждаются в медицинской помощи.

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