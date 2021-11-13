Дмитрий Болкунец: Привезенные в Беларусь мигранты поедут в Москву 5 13.11.2021, 8:17

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Потоки нелегалов также могут хлынуть в Санкт-Петербург и другие российские города.

Эксперт считает, что Польша и Литва не пропустят находящихся у границ людей из стран Ближнего Востока.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что привезенные режимом Лукашенко на границу с Литвой и Польшей мигранты могут поехать в Россию, сообщает радио «Комсомольская правда».

«Думаю, что Польша и Литва не пропустят мигрантов, которых Беларусь накопила на границе», — говорит эксперт.

Пока погода позволяла, беженцы жили в лесу, но буквально через несколько дней наступит зима, и больше мигранты в таких условиях жить не смогут. Им придется куда-то переместиться.

На территории Беларуси граждане из стран Ближнего Востока находятся как туристы, и Минску придется или организовать этим людям обратные рейсы в родные страны, или попросить о помощи Россию.

Не исключено, что беженцы поедут с границы Беларуси на восток — в крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург.

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