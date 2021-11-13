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Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении онлайн-встречи

  • 13.11.2021, 8:19
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Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении онлайн-встречи

Встреча пройдет, несмотря на разницу во времени между Пекином и Вашингтоном в 13 часов.

Китай и США достигли договоренности о встрече главы КНР Си Цзиньпина и президента Джо Байдена 16 ноября 2021 года по пекинскому времени. Разница во времени между Пекином и Вашингтоном — 13 часов.

Об этом говорится на сайте МИД Китая.

«В соответствии с договоренностью Китая и Соединенных Штатов, глава Си Цзиньпин проведет по видеосвязи встречу с президентом США Джо Байденом утром 16 ноября по пекинскому времени, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

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