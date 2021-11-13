Лукашенко давно пора лететь в Ростов 10 Артем Черников

13.11.2021, 8:26

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Белорусы способны отстранить обезумевшую хромую утку от власти.

Сегодня один из самых красивейших городов нашей с вами страны — приграничный Гродно — является эпицентром гибридной войны, развязанной Лукашенко. Общаясь с друзьями, которые живут в этом прекрасном городе, становится грустно. Город оккупировали гости с востока, которые одновременно являются жертвами и инструментом в руках узурпатора.

На мой взгляд, совсем не случайно активизация на миграционном фронте произошла после подписания «дорожных карт» и новой военной доктрины так называемого «союзного государства». Некоторые посчитали это подписание несерьезным. Но я пришел в шок, когда мне прислали ролик, который транслируется на российском телевидении, в котором Гродно показывают частью Российской Федерации. Древнейший и могущественный королевский город на берегу Немана, который князь Витовт сделал второй столицей Великого Княжества Литовского, а в 1794 году стал одним из очагов восстания Тадеуша Костюшко, сейчас стал объектом атаки со стороны внука полицая Фенцика и его московских хозяев.

Мне рассказывают, как с одной стороны жалко людей, которые стали очередными узниками лукашистской власти, а с другой стороны — кризис начался не вчера. Мигранты знали, куда они едут. Очень жаль, что эти люди стали игрушкой в руках узурпатора.

Но это также значит то, что лучший способ помочь этим людям — не два рубля кинуть в корзину по сбору от «Красного креста», а просто прекратить кризис на границе. И тут опять же мы возвращаемся к главному источнику проблемы — Лукашенко.

Мы видим, что он сам добавляет поводы для своего устранения. Дышащая на ладан экономика, коронавирус, тотальная коррупция и самое страшное — продажа страны за свои же долги. Разве этого мы хотим? Неужели «ябатькам» это было нужно? Нет! Вне зависимости от того, какой политической позиции придерживается человек, есть одна вещь, которая нас всех объединяет — наша земля, Беларусь. Не думаю, что кто-то с этим не согласится. И самая главная наша проблема —обезумевшая хромая утка у власти, которой давно пора лететь в Ростов.

Белорусы еще в прошлом году выразили свое несогласие с диктатурой. Все сферы жизни окутали массовые протесты, которые прошли по всей стране. Проявил себя и рабочий класс.

Я горжусь тем, что работал на предприятии героев - «Гродно Азоте». Я благодарен каждому, кто выходил со мной в августе 2020 года. Каждому, кто сейчас поддержал забастовку и остался дома. А те, кто не смогли уйти в стачку, уверенно проводят «итальянскую забастовку» на предприятии. Рабочий класс - это реальная мощь, которая не раз себя показала и проявляет до сих пор.

Лидер Белорусского объедения рабочих Сергей Дылевский ежедневно подводит итоги каждого дня домашнего страйка. Эти цифры объединяют как осознанно бастующих, так и заболевших короновирусом, а также людей, взявших отпуска и больничные.

Сейчас важно всем присоединится к этим цифрам, умножив их, чтобы помочь освободить нашу страну. Прекратить агрессию в отношении других стран, ввести ограничения по коронавирусу, освободить политических заключенных. Я уверен, что благоразумные граждане Беларуси точно не хотят войны со странами-соседками. Я точно знаю, как матери и отцы ждут своих детей из тюрем. Многие видели слезы людей, которые потеряли близких из-за недостаточного обеспечения здравоохранения.

Мы все еще можем объединиться и восстановить сильную Беларусь. Мы исторически не можем позволить оккупацию на наших землях. Огромное количество героев боролись за это. Самая большая сила нашей страны — именно мы. И мы можем изменить нашу судьбу даже до Нового года.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канал «Баста!»

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