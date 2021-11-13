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В Иране нашли оружие, изготовленное за миллион лет до нашей эры

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  • 13.11.2021, 8:37
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В Иране нашли оружие, изготовленное за миллион лет до нашей эры

Его сделал архаичный вид человека.

В западной провинции Ирана Керманшах местные археологи занимались проведением полевых работ и нашли случайным образом достаточно много орудий из камня. По предварительным данным они были изготовлены практически миллион лет назад тем видом человека, который уже давно вымер — Homo erectus.

Об этом сообщает Tehran Times.

Более детальное исследование находки было проведено совсем недавно. Специалисты изучили каменные ножи, топоры, многочисленные заготовки, которые не были превращены в эффективные древние орудия. Анализ показал, что они были изготовлены в раннем палеолите. Установить точную дату на сегодняшний день еще не удалось, но ученые склоняются к тому, что возраст находки составляет от 700 тысяч до миллиона лет. Если рассматривать технические характеристики и внешний вид, то изделия имеют все признаки ашельской культуры.

Археолог Саман Хейдари-Гуран отметил, что создателями всего этого оружия и инструментов могли выступать представители Homo erectus. Этот вид архаичного человека вымер очень много тысячелетий назад. Похожие изделия производились и некоторыми другими ранними людьми. Их неоднократно специалисты находили на территории Азии.

В этом же случае археологи отмели грушевидную форму тех топоров из камня, которые они отыскали. Эта особенность была характерна именно для Homo erectus, а также для Homo heidelbergensis, которые имели некие родственные связи. Гейдари-Гуран отмечает, что в Керманшахе уже 60 лет никто не находил орудия, изготовленные в палеолите.

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