«Когда победят силы добра, квартиры в Беларуси будут стоить еще меньше» 6 13.11.2021, 8:45

14,438

Что происходит на рынке недвижимости в стране?

За полтора года из страны выехало огромное число белорусов. Кто-то уехал временно, «до победы наших», кто-то насовсем, — в любом случае, в стране остались пустыми тысячи квартир. А это непременно должно (было) сказаться на рынке жилья, пишет эксперт по недвижимости Наталья Литовская для «Свободных новостей плюс».

The Village Беларусь посмотрел на объявления со словом «СРОЧНО!» и поговорил о сдаче и продаже жилья с семьей выехавшего айтишника.

Много ли уехало?

Регулярно министерства иностранных дел (за исключением России) озвучивают статистику по выданным визам и количеству временных и постоянных видов на жительство. Последние данные: только за 2020-й год 63,5 тысячи беларусов получили в странах Евросоюза первый вид на жительство.

Украина выдала 4,8 тысячи видов на жительство, еще часть граждан находится там без права на работу.

В довесок Польша с июля 2020-го выдала белoрусам больше 12 тысяч гуманитарных виз, которые позволяют жить и работать на ее территории.

Сколько уехало в Россию – вообще тайна, поскольку явных проблем с трудоустройством наших граждан там нет, как нет границы и виз.

По приблизительным подсчетам, за последние два года страну покинуло от 100 тысяч белoрусов. Такой отток населения должен влиять и на рынок недвижимости.

Кто уехал и что оставил?

В последнюю волну уехали со своими семьями предприниматели, айтишники, креативный класс, медики и т. д. Не все они имели недвижимость в Беларуси, но часть точно владела квартирами, загородными домами, дачами.

Тут сложно определить — а сколько «этого всего»? Пятьдесят тысяч объектов? Двадцать пять? Даже десять тысяч объектов, появись они сейчас в базах продаж недвижимости, уже повлияли бы на рынок. Но влияние, если и есть, в глаза не бросается.

The Village Беларусь проверил объявления о продаже квартир на одном из популярных сайтов. Со словом «СРОЧНО!» в заголовке сайт показывает в Минске 6 квартир, из них три — от агентств. По всей Беларуси срочных продаж квартир — 128, раскиданы они по всей стране. Часть выглядят как обычные «бабушатники», часть — с дизайнерским ремонтом.

Что именно продают

С квартирой в многоквартирном доме ничего не случится и за три-четыре года. Сложней с жильем за городом. За землей и домами нужно следить. Дистанционно это накладно и неэффективно. На продажу такие дома и дачи выставляют, если нет родственников, способных позаботиться о недвижимости – обкосить, подлатать; если дом отапливается круглогодично – переехать туда на зиму.

Если полистать базу выставленного на продажу, можно по фото некоторых домов и дачам понять: продаются потому, что хозяева уехали. Остались мебель, посуда, интерьерные безделушки. Или видно, что отделка готовилась под себя, но работа была брошена на середине. Впрочем, процент такой недвижимости очень и очень незначительный. А ценник вполне рыночный.

Если владельцу небезопасно приезжать в страну, их дома продаются по доверенности, выписанной на родственника или близкого друга семьи. Если безопасно – продают агентства, а владелец приезжает на сделку, когда уже есть покупатель.

Пока агентства уверяют: среди уехавших продавцов домов и дач последних – большинство. Тех, кто переехал просто ради спокойствия.

Как объяснял в частной беседе один айтишник, он переехал в Польшу «на неопределенное время, пока все не наладится, чтобы дети ходили в нормальную школу». Минскую квартиру сдает, а дом в пригороде пришлось продать. Причем быстро и по вполне приличной, не бросовой, цене. Дом купила семья, имеющая свой бизнес, связанный с торговлей стройматериалами.

— Интересовались домом активно, сразу готова была купить эта семья. Верит, что все у них будет хорошо при любом раскладе, – резюмировал айтишник.

Кому можно быстро сдать жилье

Что еще заметно на рынке – так это количество впервые выставляемых квартир. Причем уехавшие чаще всего ищут квартирантов по знакомым и дальней родне. Цены не заламывают: главное желание – сохранить интерьеры до возвращения. Ну и коммуналку чтоб арендатор исправно оплачивал.

Видимо, поэтому у ищущих съемную квартиру в головах диссонанс. На специализированных сайтах однокомнатная квартира со свежей отделкой в новом доме у первой ветки метро – 400-450 долларов за месяц, а в уютных «фейсбучиках» и местных чатах – 300-350.

Двухкомнатная уютная «сталинка» в центре через сайты – от 500, от уехавших – 350. Если сдает хороший знакомый – то и меньше. В областных центрах – те же пропорции, только цены ниже.

Сдать или все же продать?

Из-за неопределенности ситуации те, что вынужден срочно переезжать, стоят перед непростым выбором: а что лучше — сдать или продать? Что получится провернуть быстрее, что будет выгоднее сейчас, а что в долгосрочной перспективе?

Айтишник, переехавший за границу, рассказал The Village Беларусь:

НИЛ, IT-СПЕЦИАЛИСТ

— Мы свою квартиру сдали удаленно уже после того, как пришлось уехать из страны.

Это трехкомнатная сталинка в центре Минска. Поиски жильцов заняли примерно месяц, арендаторов нашли по рекомендации знакомых, а квартиру, поскольку мы сами за границей, покупателям показывали знакомые.

Параллельно я продал кое-что из крупных вещей, но основная бытовая техника осталась жильцам. Хотелось бы, конечно, взять с собой какие-то памятные вещи, но, увы, все это осталось в Беларуси. Многое из того, что у нас было, здесь пришлось покупать по второму разу, включая детскую мебель, технику и прочее. Передать все это через границу достаточно сложно.

Минскую квартиру мы сдали за 440 долларов — и это примерно та сумма, на которую рассчитывали изначально. Деньги от сдачи не покрывают аренды на новом месте, но тут и квартира лучше.

Изначально у меня была мысль вообще продать нашу столичную квартиру, так как ситуация развивается по самому негативному сценарию. А еще оккупационная администрация может придумать что-то вроде отжима квартир: или в косвенной форме огромного налога, или напрямую — декретом.

Но мои мысли о продаже встречают непонимание как со стороны старшего поколения, так и супруги. Ведь мы купили квартиру незадолго до событий лета 2020 года, сделали ремонт и очень к ней привязались.

Экономика Беларуси, санкции и прочие процессы не оставляют надежды хотя бы на сохранение цен на жилье, что подтверждает и статистика по количеству спроса/предложений на рынке недвижимости. Впрочем, цены продолжат падение при любом раскладе. И к моменту победы «сил добра» экономика пострадает настолько, что рост даже до нынешних цен займёт годы.

И когда настанет момент возвращаться, то квартиры будут стоить еще меньше. И за те же деньги можно будет взять что-то более просторнее, чем раньше. Тем более, что уже после отъезда у нас родился ещё один ребёнок.

Думаю, со временем все же продадим ее, если сами определимся с тем, что купить и, главное, где. Возможно, будем ещё куда-то переезжать.

Так будут дешевые квартиры или нет?

Есть категория людей, которые остаются в Беларуси и ждут распродаж от «уехавших». Потому что чувствуют – это возможно. Оставим за скобками мораль, прикинем, что подпитывает ожидания.

Подпитывают единичные случаи выставления квартир ниже рынка с пометкой «срочно». Хозяева квартир приезжают на сделку чаще всего из России. Изучение их историй показывает: люди давно живут в другой стране, в Беларусь возвращаться не планируют, обстоятельства изменились, возникла потребность купить жилье или улучшить жилищные условия там. Про то, что рынок в Минске падает, наслышаны. Выставляют цену на 7-10% ниже средней на аналогичное жилье, и покупатель находится за две недели.

Когда аналогичным способом начнут действовать тысячи владельцев жилья, уехавших в последние пару лет в Польшу, Литву, Украину?

Когда (и если) примут решение, что не планируют возвращаться. Для принятия этого решения выехавшей семье нужно получить (организовать) работу и стабильный доход, определиться с перспективами. На это уходят не год и не два (а как минимум четыре года, считает Наталья Литовская. – прим. The Village Беларусь). За эти годы и обстоятельства в Беларуси могут измениться, снова появятся перспективы – люди начнут возвращаться.

Объявление о продаже квартиры в Витебске. Обратите внимание на телефонный номер: это код немецкого оператора T-Mobile.

Очевидно, есть немалый процент граждан, которые давно планировали перебраться жить за границу, и их отъезд просто ускорили поствыборные события. Такие уже продают жилье (квартиры, дома, дачи). Но – не спеша, надеясь получить максимум: ведь в новой стране им тоже нужны деньги на обустройство.

Так что если квартиры уехавших и начнут массово выставляться по бросовым ценам, то даже не в следующем году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».