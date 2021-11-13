закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Когда победят силы добра, квартиры в Беларуси будут стоить еще меньше»

6
  • 13.11.2021, 8:45
  • 14,438
«Когда победят силы добра, квартиры в Беларуси будут стоить еще меньше»

Что происходит на рынке недвижимости в стране?

За полтора года из страны выехало огромное число белорусов. Кто-то уехал временно, «до победы наших», кто-то насовсем, — в любом случае, в стране остались пустыми тысячи квартир. А это непременно должно (было) сказаться на рынке жилья, пишет эксперт по недвижимости Наталья Литовская для «Свободных новостей плюс».

The Village Беларусь посмотрел на объявления со словом «СРОЧНО!» и поговорил о сдаче и продаже жилья с семьей выехавшего айтишника.

Много ли уехало?

Регулярно министерства иностранных дел (за исключением России) озвучивают статистику по выданным визам и количеству временных и постоянных видов на жительство. Последние данные: только за 2020-й год 63,5 тысячи беларусов получили в странах Евросоюза первый вид на жительство.

Украина выдала 4,8 тысячи видов на жительство, еще часть граждан находится там без права на работу.

В довесок Польша с июля 2020-го выдала белoрусам больше 12 тысяч гуманитарных виз, которые позволяют жить и работать на ее территории.

Сколько уехало в Россию – вообще тайна, поскольку явных проблем с трудоустройством наших граждан там нет, как нет границы и виз.

По приблизительным подсчетам, за последние два года страну покинуло от 100 тысяч белoрусов. Такой отток населения должен влиять и на рынок недвижимости.

Кто уехал и что оставил?

В последнюю волну уехали со своими семьями предприниматели, айтишники, креативный класс, медики и т. д. Не все они имели недвижимость в Беларуси, но часть точно владела квартирами, загородными домами, дачами.

Тут сложно определить — а сколько «этого всего»? Пятьдесят тысяч объектов? Двадцать пять? Даже десять тысяч объектов, появись они сейчас в базах продаж недвижимости, уже повлияли бы на рынок. Но влияние, если и есть, в глаза не бросается.

The Village Беларусь проверил объявления о продаже квартир на одном из популярных сайтов. Со словом «СРОЧНО!» в заголовке сайт показывает в Минске 6 квартир, из них три — от агентств. По всей Беларуси срочных продаж квартир — 128, раскиданы они по всей стране. Часть выглядят как обычные «бабушатники», часть — с дизайнерским ремонтом.

Что именно продают

С квартирой в многоквартирном доме ничего не случится и за три-четыре года. Сложней с жильем за городом. За землей и домами нужно следить. Дистанционно это накладно и неэффективно. На продажу такие дома и дачи выставляют, если нет родственников, способных позаботиться о недвижимости – обкосить, подлатать; если дом отапливается круглогодично – переехать туда на зиму.

Если полистать базу выставленного на продажу, можно по фото некоторых домов и дачам понять: продаются потому, что хозяева уехали. Остались мебель, посуда, интерьерные безделушки. Или видно, что отделка готовилась под себя, но работа была брошена на середине. Впрочем, процент такой недвижимости очень и очень незначительный. А ценник вполне рыночный.

Если владельцу небезопасно приезжать в страну, их дома продаются по доверенности, выписанной на родственника или близкого друга семьи. Если безопасно – продают агентства, а владелец приезжает на сделку, когда уже есть покупатель.

Пока агентства уверяют: среди уехавших продавцов домов и дач последних – большинство. Тех, кто переехал просто ради спокойствия.

Как объяснял в частной беседе один айтишник, он переехал в Польшу «на неопределенное время, пока все не наладится, чтобы дети ходили в нормальную школу». Минскую квартиру сдает, а дом в пригороде пришлось продать. Причем быстро и по вполне приличной, не бросовой, цене. Дом купила семья, имеющая свой бизнес, связанный с торговлей стройматериалами.

— Интересовались домом активно, сразу готова была купить эта семья. Верит, что все у них будет хорошо при любом раскладе, – резюмировал айтишник.

Кому можно быстро сдать жилье

Что еще заметно на рынке – так это количество впервые выставляемых квартир. Причем уехавшие чаще всего ищут квартирантов по знакомым и дальней родне. Цены не заламывают: главное желание – сохранить интерьеры до возвращения. Ну и коммуналку чтоб арендатор исправно оплачивал.

Видимо, поэтому у ищущих съемную квартиру в головах диссонанс. На специализированных сайтах однокомнатная квартира со свежей отделкой в новом доме у первой ветки метро – 400-450 долларов за месяц, а в уютных «фейсбучиках» и местных чатах – 300-350.

Двухкомнатная уютная «сталинка» в центре через сайты – от 500, от уехавших – 350. Если сдает хороший знакомый – то и меньше. В областных центрах – те же пропорции, только цены ниже.

Сдать или все же продать?

Из-за неопределенности ситуации те, что вынужден срочно переезжать, стоят перед непростым выбором: а что лучше — сдать или продать? Что получится провернуть быстрее, что будет выгоднее сейчас, а что в долгосрочной перспективе?

Айтишник, переехавший за границу, рассказал The Village Беларусь:

НИЛ, IT-СПЕЦИАЛИСТ

— Мы свою квартиру сдали удаленно уже после того, как пришлось уехать из страны.

Это трехкомнатная сталинка в центре Минска. Поиски жильцов заняли примерно месяц, арендаторов нашли по рекомендации знакомых, а квартиру, поскольку мы сами за границей, покупателям показывали знакомые.

Параллельно я продал кое-что из крупных вещей, но основная бытовая техника осталась жильцам. Хотелось бы, конечно, взять с собой какие-то памятные вещи, но, увы, все это осталось в Беларуси. Многое из того, что у нас было, здесь пришлось покупать по второму разу, включая детскую мебель, технику и прочее. Передать все это через границу достаточно сложно.

Минскую квартиру мы сдали за 440 долларов — и это примерно та сумма, на которую рассчитывали изначально. Деньги от сдачи не покрывают аренды на новом месте, но тут и квартира лучше.

Изначально у меня была мысль вообще продать нашу столичную квартиру, так как ситуация развивается по самому негативному сценарию. А еще оккупационная администрация может придумать что-то вроде отжима квартир: или в косвенной форме огромного налога, или напрямую — декретом.

Но мои мысли о продаже встречают непонимание как со стороны старшего поколения, так и супруги. Ведь мы купили квартиру незадолго до событий лета 2020 года, сделали ремонт и очень к ней привязались.

Экономика Беларуси, санкции и прочие процессы не оставляют надежды хотя бы на сохранение цен на жилье, что подтверждает и статистика по количеству спроса/предложений на рынке недвижимости. Впрочем, цены продолжат падение при любом раскладе. И к моменту победы «сил добра» экономика пострадает настолько, что рост даже до нынешних цен займёт годы.

И когда настанет момент возвращаться, то квартиры будут стоить еще меньше. И за те же деньги можно будет взять что-то более просторнее, чем раньше. Тем более, что уже после отъезда у нас родился ещё один ребёнок.

Думаю, со временем все же продадим ее, если сами определимся с тем, что купить и, главное, где. Возможно, будем ещё куда-то переезжать.

Так будут дешевые квартиры или нет?

Есть категория людей, которые остаются в Беларуси и ждут распродаж от «уехавших». Потому что чувствуют – это возможно. Оставим за скобками мораль, прикинем, что подпитывает ожидания.

Подпитывают единичные случаи выставления квартир ниже рынка с пометкой «срочно». Хозяева квартир приезжают на сделку чаще всего из России. Изучение их историй показывает: люди давно живут в другой стране, в Беларусь возвращаться не планируют, обстоятельства изменились, возникла потребность купить жилье или улучшить жилищные условия там. Про то, что рынок в Минске падает, наслышаны. Выставляют цену на 7-10% ниже средней на аналогичное жилье, и покупатель находится за две недели.

Когда аналогичным способом начнут действовать тысячи владельцев жилья, уехавших в последние пару лет в Польшу, Литву, Украину?

Когда (и если) примут решение, что не планируют возвращаться. Для принятия этого решения выехавшей семье нужно получить (организовать) работу и стабильный доход, определиться с перспективами. На это уходят не год и не два (а как минимум четыре года, считает Наталья Литовская. – прим. The Village Беларусь). За эти годы и обстоятельства в Беларуси могут измениться, снова появятся перспективы – люди начнут возвращаться.

Объявление о продаже квартиры в Витебске. Обратите внимание на телефонный номер: это код немецкого оператора T-Mobile.

Очевидно, есть немалый процент граждан, которые давно планировали перебраться жить за границу, и их отъезд просто ускорили поствыборные события. Такие уже продают жилье (квартиры, дома, дачи). Но – не спеша, надеясь получить максимум: ведь в новой стране им тоже нужны деньги на обустройство.

Так что если квартиры уехавших и начнут массово выставляться по бросовым ценам, то даже не в следующем году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода