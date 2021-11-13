закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гибель российских десантников под Гродно: стали известны новые подробности

  • 13.11.2021, 8:49
  • 28,906
Гибель российских десантников под Гродно: стали известны новые подробности

Полигон Гожский находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши.

Двое российских десантников погибли 12 ноября во время учений в Беларуси. Первым об этом сообщили белорусские телеграм-каналы. В министерстве обороны России подтвердили "Интерфаксу", что двое военных погибли при десантировании в районе Гродно, сообщает currenttime.tv.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – рассказали в ведомстве.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих военных и использовал запасной парашют, но из-за недостаточной высоты тот "не успел вступить в работу и произошло жесткое приземление". Пострадавших увезли в местную больницу. "Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих скончались от полученных травм", – сказали в департаменте информации Минобороны.

Имена погибших не сообщаются. BYPOL сообщал, что при десантировании на полигоне Гожский погибли "офицер и солдат срочной службы".

Полигон Гожский находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши. Там возникла чрезвычайная ситуация в связи с попытками тысяч мигрантов попасть из Беларуси на территорию Евросоюза. Власти Польши, Литвы и других стран ЕС обвиняют в создании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода