Гибель российских десантников под Гродно: стали известны новые подробности 13.11.2021, 8:49

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Полигон Гожский находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши.

Двое российских десантников погибли 12 ноября во время учений в Беларуси. Первым об этом сообщили белорусские телеграм-каналы. В министерстве обороны России подтвердили "Интерфаксу", что двое военных погибли при десантировании в районе Гродно, сообщает currenttime.tv.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – рассказали в ведомстве.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих военных и использовал запасной парашют, но из-за недостаточной высоты тот "не успел вступить в работу и произошло жесткое приземление". Пострадавших увезли в местную больницу. "Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих скончались от полученных травм", – сказали в департаменте информации Минобороны.

Имена погибших не сообщаются. BYPOL сообщал, что при десантировании на полигоне Гожский погибли "офицер и солдат срочной службы".

Полигон Гожский находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши. Там возникла чрезвычайная ситуация в связи с попытками тысяч мигрантов попасть из Беларуси на территорию Евросоюза. Власти Польши, Литвы и других стран ЕС обвиняют в создании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко.

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