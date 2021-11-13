Как Лукашенко высмеивали на российском ТВ в разные годы 5 Сергей Санько, bolkunets.org

13.11.2021, 12:03

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Сатира была достаточно острой.

Пожалуй, самой резонансной и актуальной из всех сатирических программ российского телевидения, были «Куклы» на тогда еще независимом НТВ. Смесь политической сатиры и тонкого юмора вызывала восторг у зрителя, выводя «Куклы» в топы по рейтингу просмотров телепередач того времени. Программа выходила с 1994 по 2002 год, в разные периоды времени сценарии для нее писали Григорий Горин и Виктор Шендерович. В ролях были куклы, повторяющие карикатурные образы настоящих политиков и бизнесменов.

Такой колоритный персонаж, как Александр Лукашенко, одно время ставший фактором российской политики, просто не мог не попасть в число героев «Кукол». Пересматривая сейчас некоторые сюжеты «Кукол» удивляешься, насколько прозорливыми оказались их авторы, предвосхищая события нашего времени. Но, обо всем по порядку, а сейчас давайте окунемся в атмосферу сатиры того времени и насладимся прекрасным качеством образа Александра Лукашенко.

Колхозный маньяк

Серия «Кукол» 1997 года под название «Первый белорусский» очень жестко обыгрывает персонаж Лукашенко и его маниакальное желание занять Кремль. Оказавшись в Москве, персонаж Александра Григорьевича, становится объектом нападок и насмешек членов российского политикума, которые метко нарекли его прозвищем, сочетающим в себе все качества белорусского диктатора – абсолютное упрямство и его колхозное прошлое.

Пролог к Протасевичу

Скетч в жанре политической сатиры, по мотивам одноименного фильма «Экипаж». Несмотря на то, что серия посвящена перипетиям российской политики, появление в ней персонажа Лукашенко с 8:20 становится апофеозом как самой серии, так и российской политики в ближнем зарубежье. Сюжет серии, связанный с персонажем Лукашенко, напоминает недавние инцидент с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем.

«Кин-дза-дза» и господин ПЖ

Яркое, но короткое появление персонажа Александра Лукашенко — на 01:24 и на 11:47. Сюжет не наделил персонажа словами, но это даже к лучшему.

Сашко и его гены

Серия «Кукол» Веселые ребята, или Главная песня о старом шутливо обыгрывает похождения музыкального паренька Саши и его новых друзей из КПРФ. Мимолетная дружба, переросшая в драки и скандалы, показывает взаимоотношения тех лет между сторонниками восстановления СССР.

Буйный помещик

Аллюзия на лукашенковскую Беларусь по мотивам «Мертвых душ». Александр Лукашенко изображен в образе помещика Ноздрёва — любителя собак, попоек и заядлого картежника. Азарт Александра Григорьевича весьма точно подмечен авторами сценария.

Усатая невеста

Сатирическое изображение интеграции Беларуси и России как сельской свадьбы, «Горько». Образ Лукашенко в свадебном платье добавляет пикантности просмотру.

Идите в баню

Персонаж Лукашенко парит веником Ельцина и Путина в бане. Феерическая речь диктатора плавно переходит на немецкий язык с австрийским акцентом, уходя корнями в середину прошлого века.

С австрийским акцентом

Персонаж Александра Лукашенко толкает пламенную речь на 15:54 мин с высокой трибуны. Тевтонский образ белорусского политика дает 100% попадание в образ.

Времена меняются, а Лукашенко, и без программы «Куклы», все также остается генератором мемов, курьезов и политической сатиры. Мы безмерно благодарны Виктору Шендеровичу и всему коллективу НТВ тех лет за создание великолепного продукта, который до сих пор не утратил политическую актуальность.

Сергей Санько, bolkunets.org

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