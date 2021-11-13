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Франция предложила России положить конец «политическим играм» Лукашенко на границе

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  • 13.11.2021, 9:28
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Франция предложила России положить конец «политическим играм» Лукашенко на границе

Главы МИД и Минобороны Франции обсудили на встрече с Лавровым и Шойгу ряд других важных тем.

России следует считаться с последствиями, если она нарушит территориальную целостность Украины.Об этом уведомили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава французского министерства обороны Флоранс Парли своих российских коллег Сергея Лаврова и Сергея Шойгу на встрече в Париже, состоявшейся в формате 2+2, передает dw.com.

"Оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции. В нем содержится также призыв французских министров к России "реинвестировать в переговоры в "нормандском формате". Помимо этого, Париж напомнил об обязательствах РФ по "прозрачности передвижения и действий военных".

Ситуация на границе Беларуси и ЕС и другие темы

Одной из тем, затронутых на переговорах, стала катастрофическая ситуация на границе Беларуси и ЕС, возникшая из-за притока нелегальных мигрантов. Французская сторона назвала поведение белорусских властей, которые используют людей, прибывающих из кризисных регионов, для шантажа Евросоюза, "безответственным и недопустимым". Одновременно Ле Дриан и Парли призвал Россию мобилизовать ее тесные связи с Беларусью, чтобы "положить конец подобным политическим играм".

Кроме этого, стороны обсудили иранскую ядерную программу, мирное соглашение Армении и Азербайджана, ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов, а также подчеркнули важность сохранения каналов диалога между ЕС и Россией, между РФ и НАТО.

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