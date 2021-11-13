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Коронавирус угрожает Рождеству?

  • 13.11.2021, 10:11
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Коронавирус угрожает Рождеству?

Власти в ЕС и Великобритании активизировали прививочную кампанию.

Пандемия научила европейцев новым формам солидарности: четверых румынских пациентов с тяжелой формой ковида взяли на на лечение в Италию. Помощь Румынии, где недавно зарегистрировали самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса в пересчете на численность населения, предлагают и другие страны. За последние 24 часа румынские медики зафиксировали 400 летальных исходов, сообщает Еuronews.

Новая реальность - это не только ковид-солидарность, но и ковид-туризм. В последние месяцы все больше россиян решают ехать в Хорватию, чтобы на месте привиться одной их западных вакцин. Прививка препаратом, утвержденным в ЕС и ВОЗ, дает возможность получить нужный для путешествий по миру пропуск.

Валентино Райкович, координатор гражданской обороны в центре вакцинации Загреба, рассказывает: "К нам едут на вакцинацию не только русские, есть и другие иностранцы, у нас тут целые листы ожидания. Многие россияне приезжают на день, транзитом. Они прививаются, получают справку о вакцинации, а через две недели им генерируют сертификат Евросоюза".

В Великобритании власти делают все возможное, чтобы провести Рождество без ограничений. Отсюда - активизация прививочной кампании. Сотрудники домов престарелых, к примеру, обязаны были привиться до сегодняшнего дня, а все работники здравоохранения - до 1 апреля, им выдвинут ультиматум "прививка или работа".

А в Германии Рождества без ограничений не получится: в стране за сутки выявлены 50 тысяч заболевших, это рекордный показатель с начала пандемии.

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