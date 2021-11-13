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«Собрала за четверть часа отряд косинеров и повела на Двинск, обращая в бегство царские войска»

  • 13.11.2021, 10:28
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«Собрала за четверть часа отряд косинеров и повела на Двинск, обращая в бегство царские войска»

Захватывающая история «белорусской Жанны д’Арк», посвященной в рыцари-Девы и снискавшей боевую славу.

Своими воззваниями она за 15 минут собирала вооруженные отряды из сотен бойцов, о ее подвигах говорила вся Европа, а власти причислили ко второму разряду государственных преступников.

«Салідарнасць» рассказала о «белорусской Жанне д’Арк».

Наша история знает немало примеров, когда женщины вершили судьбы страны. Как они приходили в политику, насколько успешен был их вклад в жизнь нашего государства на протяжении веков и какие параллели можно провести с днем сегодняшним. Вспоминаем Эмилию Плятер.

Эта женщина стала символом борьбы за независимость и примером героизма. Ее называли «белорусской Жанной д’Арк». И не зря. Плятер была посвящена в рыцари-Девы по всем старинным обрядам и снискала свою боевую славу не только одной отвагой, но и военными навыками. А еще мечтала об освобождении своей родины.

Рыцарь-Дева

Еще в девичестве молодая графиня Эмилия Плятер вдохновлялась идеями Тадеуша Костюшко. Ее идеалами были женщины-воительницы: Жанна д’Арк и Бобелина — героиня греческого восстания против Османской империи. Эмилия и сама была прекрасной наездницей, хорошим стрелком и фехтовальщицей.

Любопытный факт: в 1823 году одного из двоюродных братьев Плятер насильственно забрали в царскую армию в наказание за празднование годовщины конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 года. Этого она простить не могла, как и смириться с тем фактом, что ее страна была разделена и прибрана к рукам чужим государством — Российской империей.

Как только Эмилия узнала о начале восстания в Варшаве в 1830, она стала призывать ближайших родственников и знакомых начать подготовку восстания в Литве и Беларуси. Вместе с кузенами Плятер даже разработала подробный план по захвату Динабургской крепости. И хотя этим грандиозным планам было не суждено осуществиться, в энергичной 24-летней девушке все увидели истинного лидера. А местные дворяне даже посвятили Эмилию в рыцари-Девы.

29 марта 1831 года Плятер выступила на площади местечка Дусяты с призывом подняться на борьбу против врагов веры и Отчизны. Как пишут свидетели, благодаря ее пламенным речам, всего за четверть часа удалось собрать отряд численностью в 280 стрелков, 60 всадников и несколько сотен косинеров (крестьян, вооруженных косами). Были среди повстанцев и женщины.

Этот отряд Эмилия Плятер повела на Двинск, обращая по пути в бегство царские войска.

Позже за смелость и решительность в боевых действиях командование повстанческими силами назначит Плятер почетным командиром роты в пехотном полку и присвоит ей звание капитана — самого высокого, который на тот момент занимала женщина.

Государственная преступница

Прямо скажем, не все были довольны тем фактом, что представительницы прекрасного пола наравне сражаются плечом к плечу с мужчинами. Кстати, помимо Эмилии Плятер, в решающей битве за Вильню в июне 1831 года участвовали как минимум 11 женщин.

Некоторые современники с раздражением писали о таком соседстве, заявляя, что женщины на поле боя были бременем, а в лагере от них одно распутство. «А как одеты, посмотрите», — возмущался ситуацией автор мемуаров о восстании Игнатий Клюковский.

Однако вряд ли его слова могли касаться Эмилии. Знаменитый геолог, участник восстания Игнатий Домейко, который также встречался с Эмилией на повстанческих тропах, отзывался о ней следующим образом:

«Не красавица, бледная, но с круглым приятным, симпатичным лицом и голубыми глазами, стройная, но не крепкого телосложения; была серьезная, прямая, неразговорчивая и имела строгий взгляд, соответствовавший ее мыслям и порядочности».

Это уже потом художники и литераторы создадут портрет красавицы-амазонки, не влюбиться в которую просто невозможно.

Кстати, о сердечных делах. Известна лишь единственная любовная история, которая произошла еще до восстания. Она была связана со сватовством некоего российского генерала Михаила Каблукова. Серьезный и обеспеченный человек, комендант Динабургской крепости, знал семью Эмилии и рассчитывал на благосклонность девушки. Но получил отказ. Есть две версии, почему.

Первая — патриотическая. Эмилия, сердце которой болело за родную страну, не могла выйти замуж за представителя оккупационной администрации.

Вторая версия банальнее: ее сердце уже было занято. Имеются неподтвержденные сведения о влюбленности Плятер в молодого капитана инженерных войск по фамилии то ли Дальвинг, то ли Даль-Ивинг. Но до свадьбы дело не дошло.

За недолгие 25 лет, которые отвела ей судьба, Эмилия замуж не вышла. Однако нашла себя на ином поприще.

Слава о подвигах Эмилии Плятер разошлась по всей Европе, а царскими властями она была причислена ко второму разряду государственных преступников.

Увы, жизнь этой боевой женщины прервалась очень рано. Болезнь не позволили ей продолжить борьбу за независимость. При отходе повстанцев в Пруссию Эмилия, не желавшая позорно отступать, направилась в осажденную Варшаву, но из-за переутомления, усталости, бессонницы и голода по дороге заболела пневмонией. Последней каплей стало известие о взятии царскими войсками Варшавы и разгроме восстания. 23 октября 1831 году на пороге своего 25-летия Эмилия Плятер ушла из жизни.

Однако навсегда осталась в народной памяти. Имя ее было воспето в известном стихотворении Адама Мицкевича «Смерть полковника», а также многочисленных произведениях искусства и стало символом служения свободе и независимости.

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