закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диетологи рассказали, почему яблоки нельзя есть целиком

20
  • 13.11.2021, 10:35
  • 10,686
Диетологи рассказали, почему яблоки нельзя есть целиком

В английском языке есть пословица: кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает.

Яблоки нередко называют «плодом здоровья»: в них содержится множество витаминов и антиоксидантов. Однако есть яблоко целиком, с огрызком и косточками, ни в коем случае нельзя, пишет u-news.com.ua.

В английском языке есть пословица: «кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает» (An apple a day keeps the doctor away): установлено, что употребление яблок полезно для профилактики многих заболеваний, включая раковые.

И хотя по сравнению с другими фруктами и овощами яблоки содержат не так много витамина C — они при этом богаты антиоксидантами.

Клетчатка яблока стимулирует перистальтику кишечника, оказывает положительный эффект на работу сердца и снижает уровень холестерина.

Некоторые диетологи даже советуют есть яблоки целиком, но это ошибочное мнение: косточки яблок содержат смертельно опасное соединение - генцибиозид нитрила миндальной кислоты C20H27NO11, или амигдалин.

Он также присутствует в косточках вишни, миндаля, персика и многих растений рода слива. Удельный вес амигдалина в разных плодах различен: если для миндаля и персика это около 2,5−3%, то для абрикоса этот показатель на уровне 1,8%, а для яблок — 0,6%.

Ученые напоминают о таящейся внутри плодов опасности. В легких случаях отравление амигдалином проявляется головной болью и тошнотой; в тяжелых наблюдаются цианоз, судороги, потеря сознания; возможен даже смертельный исход.

В Новой Зеландии зафиксированы случаи отравления амигдалином после употребления 30−60 абрикосовых косточек. Точное количество целиком съеденных яблок, способных нанести вред здоровью, не подсчитано, однако забывать о том, что в их косточках, пусть и в малой концентрации, содержится яд, не следует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода