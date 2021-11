Диетологи рассказали, почему яблоки нельзя есть целиком 20 13.11.2021, 10:35

В английском языке есть пословица: кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает.

Яблоки нередко называют «плодом здоровья»: в них содержится множество витаминов и антиоксидантов. Однако есть яблоко целиком, с огрызком и косточками, ни в коем случае нельзя, пишет u-news.com.ua.

В английском языке есть пословица: «кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает» (An apple a day keeps the doctor away): установлено, что употребление яблок полезно для профилактики многих заболеваний, включая раковые.

И хотя по сравнению с другими фруктами и овощами яблоки содержат не так много витамина C — они при этом богаты антиоксидантами.

Клетчатка яблока стимулирует перистальтику кишечника, оказывает положительный эффект на работу сердца и снижает уровень холестерина.

Некоторые диетологи даже советуют есть яблоки целиком, но это ошибочное мнение: косточки яблок содержат смертельно опасное соединение - генцибиозид нитрила миндальной кислоты C20H27NO11, или амигдалин.

Он также присутствует в косточках вишни, миндаля, персика и многих растений рода слива. Удельный вес амигдалина в разных плодах различен: если для миндаля и персика это около 2,5−3%, то для абрикоса этот показатель на уровне 1,8%, а для яблок — 0,6%.

Ученые напоминают о таящейся внутри плодов опасности. В легких случаях отравление амигдалином проявляется головной болью и тошнотой; в тяжелых наблюдаются цианоз, судороги, потеря сознания; возможен даже смертельный исход.

В Новой Зеландии зафиксированы случаи отравления амигдалином после употребления 30−60 абрикосовых косточек. Точное количество целиком съеденных яблок, способных нанести вред здоровью, не подсчитано, однако забывать о том, что в их косточках, пусть и в малой концентрации, содержится яд, не следует.

