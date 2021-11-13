Financial Times: Под новые европейские санкции попадут Минский аэропорт и отель «Минск» 3 13.11.2021, 10:43

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Полный список в понедельник обсудят главы МИД стран ЕС.

По информации источников Financial Times под новые санкции ЕС может попасть: сирийская авиакомпания Cham Wing, Минский аэропорт, отель «Минск», а также другие юридические и физические лица, причастные к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

Уже ранее приходила различная информация, что под санкции попадут различные авиакомпании, ответственные за нелегальную миграцию, также речь шла о госбанках Беларуси.

Полный список в понедельник обсудят главы МИД стран ЕС.

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