«Кандидат жал руку Алесю Липаю и говорил сиплым голосом: «Праси чыво хочаш!» 6 13.11.2021, 10:54

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Поучительная история из 1994 года.

Журналист Вадим Шмыгов рассказал, как во время выборов 1994 года БелаПАН дал выступить Лукашенко, хотя другие СМИ отказывались, а теперь его признали «экстремистским формированием»:

Во время выборов 1994 года одному кандидату не давали возможности выступить в СМИ. Тогда БелаПАН сделал с ним большое интервью. После этого кандидат жал руку Алесю Липаю и говорил сиплым голосом: «Праси чыво хочаш!»

На что Алесь сказал: «Я хочу только одного: если вы станете президентом, чтобы такая ситуация со СМИ не могла бы повториться».

Сегодня фашистская хунта назвала БелаПАН «экстремистским формированием». Его сотрудники Ирина Левшина, Aндрей Александров, Дмитрий Новожилов находятся уже много месяцев за решеткой, а многие журналисты были вынуждены уехать из страны.

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