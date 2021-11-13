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БОР: На предприятиях МТЗ, ММЗ, «Пеленг», МЗКТ и БелАЗ активно готовятся к продаже заводов.

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  • 13.11.2021, 11:14
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БОР: На предприятиях МТЗ, ММЗ, «Пеленг», МЗКТ и БелАЗ активно готовятся к продаже заводов.

Приказано уволить часть сотрудников.

Информаторы Белорусского объединения рабочих (БОР) из числа руководства МТЗ, ММЗ, «Пеленг», МЗКТ и БелАЗ сообщают о готовящейся продаже вышеперечисленных предприятий. В рамках этой самой подготовки приказано уволить наиболее активных сотрудников с целью предотвратить бунты на рабочих местах.

Согласно гениальному плану главных продажников, для начала следует уволить самых активных и перспективных. Их списки зачастую предоставляют официальные профсоюзы. Учитывая, что увольнять людей не за что, ИТР-ам приказано отслеживать каждый шаг сотрудников и заставлять их писать объяснительные по каждому неправильному действию. В дальнейшем более сговорчивых планируется уволить «по соглашению» сторон.

«Мы призываем заводчан не дожидаться момента «хрен знает, что дальше» и отказываться от работы прямо сейчас и всем вместе. Просто оставайтесь дома, не выходите на работу. Либо сейчас вы защитите друг друга, либо позже защищать будет некому и некого. Помните, что по сокращению вам обязаны выплатить компенсацию и любое давление оказывается только из-за желания не платить вам больше, чем хочется руководителям.

Не нужно никому ничего объяснять. Просто оставайтесь дома», — призывает Белорусское объединение рабочих (БОР).

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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