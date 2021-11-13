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Путин о безумном желании Лукашенко перекрыть газ: Я с ним поговорю на эту тему

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  • 13.11.2021, 11:28
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Путин о безумном желании Лукашенко перекрыть газ: Я с ним поговорю на эту тему

Глава Кремля предупредил белорусского правителя.

Президент России Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении Лукашенко по возможности перекрыть газ в Европу, и добавил, что поговорит с ним по этому поводу, сообщает ria.ru.

"Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

"Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.

Путин также предупредил Лукашенко о том, что подобные неадекватные действия будут нарушением транзитных договоренностей между двумя странами.

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