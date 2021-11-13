Врачи назвали главную коварную особенность штамма «Дельта» 1 13.11.2021, 12:20

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Течение болезни и симптомы значительно изменились.

Украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал, что штамм коронавируса «Дельта» может не вызывать высокую температуру даже при сильном поражении легких.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что ухудшение состояния больного может произойти резко на 6-7 день болезни. Так, первые дни заболевания температура может держаться на уровне 37,1. Компьютерная томография при этом может показать, что легкие пациента находятся в ужасном состоянии.

Также о состоянии организма может рассказал анализ кровь на белок (CRP). Если он повышен, то есть вероятность, что у пациента началась смертельно опасная реакция иммунитета. Поэтому таких пациентов сразу госпитализируют.

По словам Жиравецкого, смертность из-за «Дельты» такая высокая из-за того, что многие больные не успевают дойти до врача. Все дело в резком ухудшении состояния, которое может произойти внезапно.

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