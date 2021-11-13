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Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Беларусью

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  • 13.11.2021, 12:40
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Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Беларусью

Кроме того, могут быть закрыты все автомобильные и пешеходные погранпереходы.

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Беларусью, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.

Во вторник Польша закрыла пограничный переход «Кузница», возле которого скопилось большое количество мигрантов.

«Они (белорусские власти - ред.) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством», - сказал Каминьский.

Отвечая на вопрос о том, что Беларусь в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что «мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической».

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