Андерс Ослунд: Цель санкций – чтобы Лукашенко ушел, а не улучшил свое поведение 13.11.2021, 12:59

Экономист и дипломат объяснил, почему нужны максимально жесткие и быстрые санкции против режима.

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд вместе с польским экономистом Яном Хагемейером подготовили для варшавского Центра социально-экономических исследований документ «Санкции ЕС в отношении Беларуси как эффективный инструмент политики».

В беседе с «Радыё Свабода» Ослунд объяснил, почему выступает за максимально жесткие и быстрые санкции.

Тезисы Ослунда:

Рост белорусской экономики приблизительно на два процента в этом году, после спада на один процент в прошлом году, – это фактически стагнация.

С 2012 года в Беларуси можно говорить о полной стагнации экономики. Экономическая система Лукашенко не позволяет экономического роста.

Лукашенко – а не санкции, – главная проблема для экономики Беларуси. Население будет страдать в любом случае.

Лукашенко полностью зависит от России. Чем более одиозным он делается, тем дороже для России его поддерживать.

Похоже, что Россия не очень хочет захватывать территорию Беларуси, так как они не хотят иметь множество врагов на своей территории.

Надо еще больше поднять цену поддержки Лукашенко для России. Считаю, что нужно вводить максимальные санкции.

Санкции нужно вводить не постепенно, а максимально быстро. Их цель – чтобы Лукашенко ушел из власти, а не чтобы он улучшил свое поведение.

В прошлые годы ограниченные санкции против Лукашенко имели положительный эффект, но год назад мы увидели, что Лукашенко потерял всякую легитимность, и теперь уже совсем другая ситуация.

Путин начал охотно встречаться с Лукашенко только с февраля, когда через полгода после так называемых выборов Лукашенко более-менее восстановил контроль над страной. Для Путина медленные, постепенные санкции более выгодны.

Я не верю, что уровень протестов не зависит от ситуации в экономике. Я жил в Москве как шведский дипломат с 1984 по 1987 год, и общая мысль тогда была, что здесь ничего не меняется никогда. Но, как известно, все произошло не так.

Режим Путина тоже сломается. Я не могу сказать когда, но, вероятно, это будет позже режима Лукашенко.

Россия сейчас, вероятно, дает Беларуси 2 миллиарда долларов в год. Валовой национальный продукт Беларуси сейчас около 60 миллиардов. Пятнадцать лет назад Россия давала ежегодно около 6 миллиардов, это 10 процентов от ВНП.

Для сравнения – Россия дает Крыму из федерального бюджета 5 миллиардов долларов ежегодно и 4 миллиарда долларов Донбасса.

Уровень жизни в России снижается – за последние семь лет этот уровень снизился на 11 процентов. Если говорить о поддержке Россией Лукашенко, то вопрос в том, насколько Путин готов испортить жизнь для своих граждан.

Санкции нужно было вводить быстрее, но я удивлен, что европейские санкции жестче американских и что их ввели раньше. Я был поражен секторальными санкциями и санкциями против криминальных друзей Лукашенко, которые Евросоюз ввел в июне.

Особенно мне понравилось, что они ввели санкции против Михаила Гуцериева – главного российского олигарха, действующего в Беларуси. Стоит также ввести санкции против таких людей, как Дмитрий Мазепин и Герман Греф, так как они вливают российские государственные деньги в Беларусь.

Я живу в Вашингтоне и вижу, что американцы считают: Беларусь – это прежде всего европейская проблема. Они ожидают, что Европа будет действовать первой.

Думаю, что санкции будут усиливаться, так как Лукашенко не делает ничего хорошего – только репрессии.

В ответ на миграционный кризис можно вводить санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов в Беларусь.

Прежде всего надо вводить санкции против финансового сектора – против государственных банков Беларуси, так как они работают на государственные компании, которые контролирует Лукашенко. Но также и против российских государственных банков в Беларуси.

Если одним пакетом вводить масштабные санкции, я бы назвал три основных пункта:

Уголовные друзья Лукашенко и его семьи. Нужно отследить их деньги, которые, вероятно, находятся в Дубае.

Государственные финансы Беларуси.

Государственные финансы России, связанные с Беларусью, и те олигархи, которые пытаются купить белорусские предприятия за российские государственные деньги.

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