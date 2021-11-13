Большая группа мигрантов собралась возле ТЦ «Галерея» в Минске 1 13.11.2021, 13:05

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Видеофакт.

Прямо сейчас собирается новая партия мигрантов на минской «Галерее». Скорее всего, они тоже будут ехать на границу с Польшей или Литвой.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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