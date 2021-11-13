Роковые хороводы Кремля Телеграм-канал «Сито Сократа»

13.11.2021, 13:15

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Что будет с «Северным потоком-2»?

Основоположной геополитической задачей путинского режима в России на сегодняшний момент остается кропотливая работа над введением в эксплуатацию магистрального проекта «Северный поток-2». В сентябре 2021 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о завершении сварки последней трубы второй нитки газопровода. Физическая часть газовой удавки россиян для Европы была закончена, но предстоит процедура сертификации опасного во всех смыслах проекта, которая может занять от 8 до 10 месяцев. Если она состоится, то работа СП-2 будет начата лишь в преддверии следующего отопительного сезона в странах Европы. Еще до запуска троянский проект Кремля раздирает участников коалиционных переговоров по формированию нового правительства ФРГ. «Зеленые», вторая по влиянию немецкая партия, видит в проекте инструмент шантажа всего ЕС, и надеется, что Еврокомиссия придет к верному заключению о несоответствии газпромовского проекта европейским правилам.

Среди очевидных негативных эффектов «Северного потока-2» следует, прежде всего, выделить колоссальные возможности Москвы влиять на европейскую повестку, вплоть до буквального «замораживания» неугодных россиянам наций и сбрасывания их правительств. Усугубляющаяся зависимость ЕС от поставок российского ископаемого топлива лишает динамики Green Deal, а значит, ставит под сомнение зеленое будущее европейцев. В среднесрочной перспективе разногласия вокруг трубы могут привести к развалу ЕС по линии Старая и Новая Европа. И это без учета ценового диктата «Газпрома», который способен обанкротить ведущие экономики континента. Вероятен даже крах всего европейского проекта, который может ужаться до границ 1952 года. После этого орды «русского мира» могут дойти не только до Берлина, но и до Лиссабона. Это триумф путинистов, жаждущих сатисфакции за унижение имперцев от распада СССР!

Хаотизация глубоких тылов ЕС вполне себе допустимый сценарий, если обобщить уже имеющиеся части данного пазла. План под условным названием «Закат Европы» начался с российской агрессии против Украины, и оккупации части ее территорий. Не зря, 12 ноября американская представительница при ОБСЕ Кортни Остриен подчеркнула, что главная преграда миру на Донбассе – Россия, которая несет полную ответственность за завершение конфликта. С зимы 2021 года российская военщина и спецслужбы демонстративно усиливают военное давление на Киев снаружи, чтобы дестабилизировать страну изнутри. Расчет Путина тут прост: страны ЕС нужно лишить альтернативных путей поставок энергоносителей, и дискредитировать украинскую ГТС, которая быстро смогла бы нарастить прокачку газа, и завершить спровоцированный «Газпромом» газовый кризис.

Более того, к шантажу европейцев ради продвижения сертификации СП-2 ГРУ подключило токсичного белорусского диктатора, затеявшего с подачи Москвы миграционный кризис на польской границе. Безумцы, засевшие в Минске, угрожают перекрыть вентиль газопровода «Ямал-Европа», а российский газовый монополист уже под шумок отказывается от бронирования дополнительных мощностей через Украину и Польшу. Увы, роковой российский СП-2 породит для Кремля еще большее конфликтное поле для «миротворчества».

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