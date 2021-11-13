Врачи перечислили лучшие продукты для снижения уровня холестерина 13.11.2021, 13:27

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Лучше изменить меню, чем прибегать к лекарствам.

Высокий уровень холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чо может привести к инсульту. Если у человека наблюдается высокий уровень холестерина, необходимо изменить свой рацион питания, пишет healthinfo.ua.

Со слов специалистов, лучше изменить меню, чем прибегать к лекарствам, поскольку пища, которая помогает снизить уровень холестерина, не имеет потенциальных побочных эффектов.

Что такое холестерин

Холестерин (cholesterol) — это вещество, похожее на жир, содержащееся в каждой клетке организма, передающееся по системе кровообращения. Холестерин необходим для построения клеток, половых гормонов или гормонов надпочечной коры, синтеза желчных кислот, обмена витамина D и др.

Существует два типа холестерина: ЛПВП, "хороший" вид, и ЛПНП, "плохой" тип холестерина, закупоривающий артерии.

Повышение уровня "плохого" холестерина и снижение "хорошего" холестерина в крови человека — это один из основных факторов риска, влияющий на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам медиков, когда речь идет о снижении уровня "плохого" холестерина, здесь важно добавить в рацион больше клетчатки. Клетчатка, как губка, поглощает избыток плохого холестерина и помогает вашему организму выводить его.

Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки

Растворимая в воде клетчатка притягивает и поглощает воду, образуя гелеобразное вещество, замедляет время прохождения пищи. На растворимую клетчатку богаты овес, ячмень, бобовые, семена льна, овощах, таких как брюссельская капуста, а также фрукты: яблоки и апельсины.

Среди лучших продуктов врачи отмечают черную фасоль. Это настоящий углевод для тех, кто борется с лишним весом, поскольку в нем много белка и клетчатки, но мало жира.

В свой рацион можно добавить как консервированную фасоль, так и готовить ее самостоятельно.

Бобы также помогают предотвратить скачки глюкозы в крови.

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