Лукашисты строят огромный лагерь для мигрантов на границе с Польшей 18 13.11.2021, 13:42

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Молодые насаждения вырубают, устанавливают военные палатки.

Лукашенковские МЧС и другие службы строят огромный лагерь для мигрантов на границе с Польшей.

Работники МЧС расчищают территорию вблизи палаточного лагеря мигрантов для новой партии мигрантов.

Работа «кипит» и по части установки временного жилья: мигрантам привезли палатки, генераторы, МЧС и люди в форме помогают им строить масштабный лагерь.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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