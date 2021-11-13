Режиссер продал студию, в которой создавались спецэффекты для «Аватара», и стал миллиардером 2 13.11.2021, 14:24

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Легендарную студию купил разработчик видеоигр Unity Software.

Режиссер Питер Джексон продал студию спецэффектов Weta Digital и стал миллиардером, пишет Forbes.

Студию купил разработчик видеоигр Unity Software, сумма сделки - $1,6 млрд. При этом Джексон должен получить $600 млн в денежной форме и еще $375 млн в виде акции Unity Software.

Джексону и его спутнице жизни Фрэн Уолш принадлежали 60% акций Weta Digital.

Студия Weta Digital была основана Джексоном в партнерстве с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком для работы над фильмом «Небесные создания» (1993 год). Известность компании принесли фильмы по мотивам книг Толкина. Кроме того, Weta Digital работала над созданием визуальных эффектов для фильма «Аватар» (2009 год) и последнего сезона сериала Игра престолов.

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