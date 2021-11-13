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Белорусские силовики провели группу мигрантов через границу Польши и сбежали при появлении польских пограничников

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  • 13.11.2021, 15:14
  • 16,548
Белорусские силовики провели группу мигрантов через границу Польши и сбежали при появлении польских пограничников

Видео опубликовали войска территориальной обороны Польши.

Белорусские силовики помогли группе мигрантов прорваться в Польшу и затем пустились в бегство.

На видео войск территориальной обороны Польши попала большая группа из 50-60 мигрантов, нелегально пересекающая границу в сопровождении белорусских силовиков, которые спасаются бегством после того, как в этом районе появился польский патруль.

Все мигранты были пойманы польскими пограничниками, сообщает территориальная оборона Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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