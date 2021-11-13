Белорусские силовики провели группу мигрантов через границу Польши и сбежали при появлении польских пограничников

Белорусские силовики провели группу мигрантов через границу Польши и сбежали при появлении польских пограничников11
- 13.11.2021, 15:14
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Видео опубликовали войска территориальной обороны Польши.
Белорусские силовики помогли группе мигрантов прорваться в Польшу и затем пустились в бегство.
На видео войск территориальной обороны Польши попала большая группа из 50-60 мигрантов, нелегально пересекающая границу в сопровождении белорусских силовиков, которые спасаются бегством после того, как в этом районе появился польский патруль.
Все мигранты были пойманы польскими пограничниками, сообщает территориальная оборона Польши.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
Duża grupa 50-60 migrantów nielegalnie przekracza granicę, są eskortowani przez funkcjonariuszy białoruskich, którzy uciekają po tym jak w rejonie pojawił się patrol @Straz_Graniczna. Grupa migrantów dzieli się na mniejsze, dalej wszyscy są lokalizowani i podejmowani przez SG. pic.twitter.com/RC70tnZppZ— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 13, 2021