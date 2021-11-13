«Я думала, что давно отмучилась, но не тут-то было» 3 13.11.2021, 15:59

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Белоруска рассказала про осложнения после коронавируса.

Жительница Слуцка рассказала kurjer.info про осложнения после коронавируса:

- После того, как я привилась от коронавируса, прошло где-то четыре месяца, и я заболела им же. Не знаю, как бы было, если бы не прививалась. Но в моём случае заболевание протекало довольно легко.

Температура не поднималась выше 37 градусов. Болело горло, голова и спина, были кашель и насморк, но не сильные. Обоняние пропало всего на несколько дней. К концу карантина я уже была как огурчик.

Прошло где-то две недели после карантина. Я уже себя хорошо чувствовала и давно ходила на работу. Как вдруг однажды утром в субботу проснулась с расстройством кишечника и слабостью. Думала, что отравилась чем-то, попила лекарства. Ничего не помогло. Пошла к врачу, и оказалось, что у многих людей после коронавируса бывают осложнения на желудочно-кишечный тракт. И их очень сложно вылечить. А я думала, что давно отмучилась, но не тут-то было.

Почитала в интернете про постковидный синдром. Оказывается, через некоторое время после «выздоровления» от «короны» у людей могут проявиться самые разные осложнения. И одышка, и боли в суставах, и проблемы с кожей, и даже панические атаки. Обоняние тоже может так и не вернуться. В общем, я, вроде, ещё легко отделалась.

Будьте осторожны и понимайте, что ковид даже в лёгкой форме — это не просто полежать пару недель с простудой. Последствия бывают очень неприятными и непредсказуемыми. И на лекарства потом придётся потратить много денег.