Россия осталась без немецких автомобильных запчастей 11 13.11.2021, 16:09

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«Автоваз» остановил конвейер в Тольятти.

Концерн «АвтоВАЗ» приостановил сборку автомобилей на всех трех производственных линиях завода в Тольятти, сообщает finanz.ru.

Конвейер крупнейшего в РФ автопроизводителя встал на производственных линиях 1, 3 и 5, которые выпускает модели Lada Largus, Lada X-ray, Renault Sandero и Logan, Lada Niva Legend, Lada Kalina и Lada Granta.

Причина - в нехватке электронных компонентов от немецкого концерна Bosch, которые поставляет российская дочка «Роберт Бош Самара».

«АвтоВАЗ», как и другие автопроизводители, не первый месяц испытывает проблемы из-за дефицита чипов и уже останавливал производство в июле и августе. Новая остановка конвейера состоялась спустя три месяца после того, как завод вышел из корпоративного отпуска, продолжавшегося три недели.

На конвейере LADA Niva вся неделя окажется нерабочей, а сборку LADA Granta вели лишь один день - 9 ноября, отмечает «Автостат». Рабочим на время простоя оплатят две трети оклада.

Компания вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, сообщил ТАСС в пресс-службе «АвтоВАЗа», добавив, что производство отдельных узлов продолжается - это двигателей, КПП, шасси. «Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше», - предупредили в «АвтоВАЗе».

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