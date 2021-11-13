Двойные выборы: В Болгарии в один день выбирают президента и парламент 13.11.2021, 16:39

Правительства в стране нет с апреля, и перспективы его формирования эксперты оценивают сдержанно.

Болгария 14 ноября выберет не только нового президента, но и новый парламент. Третье за год голосование потребовалось из-за того, что после выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла сформировать Кабинет министров, пишет dw.com.

"В этот раз должно появиться правительство, - прогнозирует Весела Чернева, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Софии. - В обществе ждут, что партии наконец выполнят свою задачу".

"Стране нужно правительство, которое возьмет на себя ответственность"

По ее словам, согласно последним соцопросам, появившаяся всего несколько месяцев назад партия реформистов "Продолжаем перемены" могла бы создать коалицию с социалистами, а также с партиями, возглавлявшими прошлогодние протесты - "Демократической Болгарией", "Вставай, Болгария! Мы идем!" и "Есть такой народ". "Если говорить о долгосрочной перспективе, то положение дел тяжелое, но на определенный период такое решение могло бы подойти. В конце концов, стране нужно правительство, которое возьмет на себя ответственность за важные решения", - указывает Чернева.

Пока о партиях, представленных в нынешнем болгарском парламенте, можно сказать одно: они поссорились. Эксперты и комментаторы почти единогласно призывают их прекратить распри. "Стимул создать правительство после новых выборах еще сильнее. Однако с учетом результатов опросов это представляется еще более сложным, чем после двух предыдущих кампаний", - отмечает в интервью Парман Симеонов, директор института исследования общественного мнения Gallup International Balkan.

Тем временем растет список неотложных политических решений: вопросы работы системы здравоохранения, прививочной кампании и кризис-менеджмента в период четвертой волны коронавируса достигли предельной остроты. "Дело не в том, как коронавирус повлияет на выборы. Важно, какое воздействие будут иметь выборы на "коронавирусный" менеджмент. Ежедневно в стране (от ковида. - Ред.) умирают от 100 до 300 человек, но предпринимается очень мало мер. Политики больше боятся избирателей, чем смертей и вируса", - считает Весела Чернева.

По ее словам, по всем важным политическим вопросам - болгарскому плану по фонду восстановления ЕС, энергетической трансформации, спору с Северной Македонией, реформе юстиции, которую продвигают оппозиция и ЕС, борьбе против свирепствующей коррупции - переходное правительство не может и не хочет брать на себя ответственность.

Застой вместо перемен

С такой оценкой согласен и Мартин Котэ, руководитель филиала Фонда имени Фридриха Наумана в Софии. "Темы лежат на поверхности, речь идет о борьбе с коррумпированными структурами и о действенной антикоронавирусной политике, - поясняет Котэ. - Люди хотят перемен, а получают застой". Для нормальной работы переходного правительства, которое исполняет обязанности с апреля, не хватает как конституционного мандата, так и парламентского большинства.

Самое важное отличие предстоящих выборов от предыдущих - новая партия "Продолжаем перемены". Асен Васильев и Кирилл Петков, два министра переходного правительства (с 12 мая по 16 сентября 2021 года. - Ред.), летом этого года создали ее буквально на ровном месте. Парван Симеонов характеризует эту партию как "технократических либералов западного толка, чей партийный тип сходен с движением Эмманюэля Макрона во Франции".

Оба экс-министра, которых болгары называют "парнями из Гарварда", хотят сосредоточиться в первую очередь на борьбе с коррупцией. "У них незапятнанная репутация, и они излучают энергию, активность и политический кураж. Возможно, это сейчас важнее, чем политический опыт, которого партии не хватает. У нее есть потенциал стать второй политической силой в стране", - добавляет Симеонов.

Победителем прочат президента

Борьба за второе место в парламентской кампании выглядит куда интереснее, чем за первое. Результаты всех опросов свидетельствуют о том, что больше всего голосов наберет партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Но со времени массовых протестов 2020 года ГЕРБ находится в политической изоляции. Формирование нового правительства ей никто не доверит.

"В этом случае главный вопрос - займут второе место социалисты или "Продолжаем перемены". Если второй политической силой станет соцпартия, то она получит и мандат на формирование правительства. Если же и ей не удастся это сделать, то почти исключено, что партии придут к согласию, если создание кабинета поручат третьей по числу депутатов партии", - поясняет Парван Симеонов.

Между тем победитель президентских выборов, судя по всему, предопределен - это действующий президент Румен Радев, по результатам всех опросов существенно опережающий своих оппонентов. "Но к этому нужно относиться с осторожностью. Если в первом туре он не наберет абсолютного большинства голосов, во втором будет уже сложнее. Проведение в один день президентских и парламентских выборов мобилизует избирателей, а во втором туре явка будет снижаться", - полагает Парван Симеонов. Аналитики сходятся во мнении: Радев больше всех извлек для себя выгоды из противостояния партий и продолжающегося уже год политического хаоса в Болгарии.

"В политической жизни страны царит усталость вперемешку с равнодушием"

Если по итогам новых выборов опять не удастся сформировать Кабмин, Радеву придется снова назначать переходное правительство - третье за этот год. "Но я не вижу его в роли сильного политика, у него нет желания заниматься делами правительства, Радева устраивает более удобная роль президента. Как бывший военнослужащий он предпочитает четкие правила. Он не собирается менять правила, то есть конституцию, и создавать президентскую республику", - подчеркивает Симеонов.

Одновременные выборы парламента и президента 14 ноября в Болгарии всецело находятся под знаком вопроса: "Что будет, если снова не получится сформировать правительство?". "В этом случае велика опасность, что партийный плюрализм будет дискредитирован и возникнут тенденции профашистского толка. Уже сейчас в политической жизни страны царит усталость вперемешку с равнодушием", - констатирует Симеонов.

Иван Крастев, болгарский политолог, получивший международное признание, заходит в своих прогнозах еще дальше. В интервью телеканалу bTV он заявил о "коллективном самоубийстве политической системы" в случае, если сформировать правительство снова не удастся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».