Как счет-справки и транспортный налог создали проблему автовладельцам 2 13.11.2021, 16:58

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Истории белорусских водителей.

Введение транспортного налога возмутило белорусов. Тем более, одно дело если автомобиль под боком и эксплуатируется, а если его давно нет? Такая история приключилась с несколькими читателями abw.by, в том числе и с Владимиром Сергеевичем.

Счет-справка – это только начало проблем

Читатель больше 12 лет назад продал машину по счет-справке. Недавно Владимиру Сергеевичу пришло извещение о том, что за автомобиль надо платить транспортный налог.

"Обратился в ГАИ и говорю им: я же с учета авто снял, продал давно, за что налог тогда? В ответ: можно утилизировать, но в вашем случае лучше бы вы с учета для продажи не снимали, будут трудности. А это почему?" – возмущается читатель.

Сразу отметим, что сделки по купле-продаже машин между физлицами по счет-справке запрещены. По указу №504 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств" нужно составлять договор купли-продажи и регистрировать его в ГАИ. Счет-справку при продаже автомобиля может выдавать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, которые занимаются розничной торговлей автомобилями.

Сейчас законодатель предусмотрел снятие с учета машин в том случае, если сами транспортные средства и документы на них у собственников отсутствуют. Главное условие – автомобиль "не светится" по камерам фотофиксации, базам и учетам страховок, "Белтехосмотра" и прочих, то есть налицо все признаки того, что машина не эксплуатируется. Это решило некоторые проблемы, но не все.

Номер пластиковый, а проблема железная

Многие владельцы снимают машины с учета, а в заявлении указывают "в связи с продажей", после чего вместо железных "номеров" получают так называемые "транзиты" в пластике. Вместо составления договора купли-продажи и регистрации его в ГАИ затем оформляется счет-справка. В ней в качестве продавца указано юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то есть фактический собственник в сделке с юридической точки зрения не участвует.

Но это полбеды. Дальше автомобиль гуляет по рукам, найти конечного владельца практически невозможно. Транспортный налог вместе с тем придет именно тому, кто указан в свидетельстве о регистрации машины. Поскольку юридически сделка купли-продажи не произошла, ГАИ ее проследить не может. Налоговая при начислении налога использует именно базу данных Госавтоинспекции.

Конечно, утилизировать автомобиль теперь можно и без него самого, и без документов, но на условиях, названных выше. Для этого нужно подать в ГАИ заявление о снятии с учета в связи с утилизацией. Но мы помним, что автомобиль "лишен" регистрации в связи с продажей, после чего по счет-справке его передали другому владельцу. Получается, что мы просим снять с учета то, что уже снято с учета! Это невозможно, и в ГАИ нам это подтвердили.

В соответствии с требованиями законодательства, как указано в ответе ГАИ, при изменении основания для снятия автомобиля с учета необходимо возвратить транзитные "номера" и техпаспорт, в разрезе которого указано основание для снятия с учета. Но они вместе с автомобилем "ушли" к покупателю по счет-справке, его данные неизвестны. Так что выход как бы есть, но на практике он нереализуем. По крайней мере пока.

А если бы не было транзитных "номеров"? Тогда все проще: автомобиль с учета еще не снят, поэтому пишем заявление в ГАИ о снятии с учета для утилизации, и при соблюдении упомянутых выше условий автомобиль в базе данных ГАИ будет значиться как утилизированный, что избавит от транспортного налога.

Допустим, сделку вы оформили не по счет-справке, а с составлением договора, но без регистрации его в ГАИ. Сделкой это не назовешь, конечно, но при этом в договоре хотя бы данные покупателя значатся, есть к кому тот же иск в суде предъявить.

Что-то нужно делать

Тем не менее проблему надо решать, поскольку некоторым собственникам придется платить транспортный налог за автомобили, которых у них давно нет.

Pешить этот вопрос можно было бы внесением изменений в постановление cовмина №1849. Например, предусмотреть варианты снятия с учета для утилизации уже снятого с учета транспорта, но по другому основанию. Да, это звучит странно, но необходимо, ведь в этом году автовладельцам выставили всего лишь аванс по транспортному налогу, а уже в 2022-м налоговая будет выставлять полные счета.

Мораль в истории Владимира Сергеевича безрадостна: лучше бы машину он с учета вообще не снимал, используя сомнительные методы продажи, ведь юридически он как был собственником, так и остался.

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