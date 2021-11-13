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Главы парламентских комитетов ЕС, Великобритании и Украины требуют трибунала для Лукашенко

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  • 13.11.2021, 17:26
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Главы парламентских комитетов ЕС, Великобритании и Украины требуют трибунала для Лукашенко

Парламентарии призвали к началу международного судебного процесса над узурпатором и представителями режима.

Главы комитетов по иностранным делам Европарламента, 12 стран ЕС, Украины и Великобритании требуют начать международный судебный процесс над белорусским узурпатором Лукашенко и представителями его режима. Об этом говорится в письме, которое опубликовал в Facebook глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, нардеп «Слуги народа» Александр Мережко, пишет liga.net.

Письмо направлено на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и Генсека НАТО Йенса Столтенберга. В нем парламентарии критикуют режим Лукашенко за попытку устроить миграционный кризис в Польше, Литве и Латвии.

Подписанты отмечают, что Лукашенко сыграл важную роль в создании искусственной миграции и цинично эксплуатирует мигрантов в своих попытках дестабилизировать ЕС и заставить Евросоюз отменить санкции. По их данным, тысячи мигрантов планируют поехать или уже направляются в Беларусь, чтобы оттуда попытаться проникнуть в ЕС.

"Мы призываем начать международный судебный процесс, включая универсальную юрисдикцию, для осуждения Александра Лукашенко и членов его режима лично за преступления, совершенные против народа Беларуси в массовом порядке. Также мы призываем рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный Суд ООН за нарушения Конвенции ООН против пыток, Чикагской и Монреальской конвенции, совершенных режимом Лукашенко", – говорится в заявлении.

Парламентарии призывают объявить Беларусь бесполетной зоной, ввести санкции против всех белoруcских аэропортов и авиакомпаний, а также авиакомпаний третьих стран, которые способствуют нелегальной миграции.

Кроме того, подписанты призывают союзников и западных партнеров принять меры по предотвращению гибридной агрессии Лукашенко и расследовать, участвуют ли и в какой степени третьи страны в поддержке незаконной деятельности режима. Парламентарии приглашают обсудить использование режимом миграции как оружия на самом высоком уровне и одобряют участие в таких переговорах Совбеза ООН.

Кроме Мережко, документ подписали его коллеги из Чехии, Венгрии, Польши, Дании, Ирландии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Европарламента, Словении, Франции, Испании и Великобритании.

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