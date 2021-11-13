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В Черном море прошли совместные учения Украины с США, Турцией и Румынией

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  • 13.11.2021, 17:51
В Черном море прошли совместные учения Украины с США, Турцией и Румынией

В общей сложности в тренировке приняли участие семь кораблей.

Украинские военно-морские силы провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, пишет «Униан».

В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.

Всего в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса. Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т. д.

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