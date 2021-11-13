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Белорус — силовикам на границе: Вы копаете себе яму

  • 13.11.2021, 18:01
  • 2,598
Белорус — силовикам на границе: Вы копаете себе яму

Приказы, которые вы исполняете, преступны.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- Ну что, солдатики, если вы не хотите думать сами, за вас подумают другие. Они вам прикажут мешать солдатам польской армии, бить мигрантов, помогать ломать заграждения. Они подставят ваши головы на плаху.

Именно вы - исполнители, именно вы - нарываетесь. Генералы и другие чины будут прикрыты и спасены теми, кто им даёт указания, вас уже не спасет ничего. Ваши руки настолько замазаны, что даже ваши друзья вам больше руки не подадут. И все, что скоро произойдет с вами и с вашим руководством, произойдет по вашей вине.

Не нужно будет потом плакать, мол, я не виноват, выполнял приказ. Эти приказы — преступны. А те, кто их выполняет — преступник. Так что с каждым вашим действием вы копаете себе яму.

Близок час, когда сами выходцы из ближнего востока будут передавать ваши данные своим братьям. Также появится и требование со стороны Польши выдать преступников, которые помогали мигрантам. Уже ни для кого не секрет, что все что происходит на границе, делается вашими руками. Вас загнали в угол!

Все белорусы просто останутся дома и переждут этот мрачный период в истории страны. Мы построим то государство, где не будет места предателям, где каждый отморозок получит по заслугам.

Оставайтесь дома. Бастуй, Беларусь.

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