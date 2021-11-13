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Глава МВД Литвы: Мы не позволим диктатору Лукашенко шантажировать нас

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  • 13.11.2021, 18:29
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Глава МВД Литвы: Мы не позволим диктатору Лукашенко шантажировать нас

Министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши объединились в борьбе с белорусским узурпатором.

Министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо с целью привлечь внимание неправительственных организаций к ситуации на границе с Беларусью, пишет delfi.lt.

Копия письма также адресована комиссару Европейской комиссии (ЕК) по внутренним делам Илве Йохансон, утверждается в заявлении Министерства внутренних дел Литвы.

В письме министры подчеркнули, что кризис нелегальной миграции, переходящий в гуманитарный кризис, создается режимом Беларуси, который продолжает сознательно создавать условия для нелегальной миграции: упрощение визового режима с новыми третьими странами и новые регулярные рейсы не только в Минск, но и в другие белорусские аэропорты, а также манипулирование событиями в Афганистане и вокруг него, открывая новый миграционный маршрут.

"Мы видим, что происходит на границе с Беларусью. Мигранты стали заложниками и используются в политических целях для оказания давления на весь Европейский Союз. Мы не можем позволить диктатору шантажировать нас. Но в то же время необходимо предотвратить трагедию: люди, покинувшие страны происхождения, теперь могут погибнуть на границе с Беларусью с приближением холодов. Это недопустимо", - подтвердила в отчете министр внутренних дел Агне Билотайте.

В письме министры выразили обеспокоенность тем, что ухудшение погодных условий создает дополнительные риски для мигрантов, собравшихся на границе и пытающихся незаконно пересечь внешнюю границу ЕС. Подчеркивается, что Литва, Латвия и Польша при необходимости оказывают срочную гуманитарную и медицинскую помощь.

Также подчеркивается важность того, чтобы пропаганда, распространяемая белорусским режимом, не затрагивала международные организации и НПО. Усилия по борьбе с дезинформацией имеют решающее значение для управления текущей ситуацией, оказания помощи мигрантам, уже находящимся в Беларуси, и предотвращения того, чтобы больше мигрантов стали жертвами режима Лукашенко.

Международным неправительственным организациям предлагается активно способствовать предоставлению объективной и точной информации как в самой Беларуси, так и в странах происхождения мигрантов.

Напряженность из-за нелегальной миграции снова возросла на этой неделе, когда на границе с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов и часть их попыталась прорваться через границу. Опасаясь подобного сценария, Литва на этой неделе ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов. Литва и другие страны Запада говорят, что организованным наплывом мигрантов Лукашенко мстит за введенные санкции, и называют это гибридной атакой режима.

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