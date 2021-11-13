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Николай Статкевич: Насчет суда не заморачиваюсь

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  • 13.11.2021, 18:39
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Николай Статкевич: Насчет суда не заморачиваюсь

Супруга одного из лидеров оппозиции процитировала новое письмо.

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович поделилась новым письмом от мужа:

- Насчет суда ничего не знаю. Честно говоря, это мероприятие меня интересует более всего потому, что по его завершению они должны дать нам свидание.

Что касается остального, то диапазон ты знаешь. (Еще б не знала! От 10-ти до 15-ти — прим. Адамович). И он такой, что по мнению Ходжи Насреддина, ишак протянет в разы меньше за минимальную цифру диапазона. Поэтому я не заморачиваюсь на этот счет.

Сегодня на прогулке увидел, что день был солнечный. Рад, что осень продолжает радовать тебя и всех приличных людей, потому что неприличные в небо не смотрят.

Письмо отправлено из гомельского СИЗО 3. 31.10. 2021 года.

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