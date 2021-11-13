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NYT: Белорусские силовики дают мигрантам кусачки и топоры для перерезки проволоки на польской границе

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  • 13.11.2021, 18:55
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NYT: Белорусские силовики дают мигрантам кусачки и топоры для перерезки проволоки на польской границе

Рассказы нескольких семей иракских мигрантов.

Мигранты на белорусско-польской границе рассказали, что белорусские силовики дают им кусачки и топоры для пересечения проволоки на польской границе. Об этом пишут журналисты New York Times (перевод — nv.ua), пообщавшиеся с несколькими семьями иракских мигрантов.

Журналисты отмечают, что внезапный всплеск мигрантов в Беларусь с Ближнего Востока, являющийся сейчас центром политического кризиса в Европе, не был случайностью.

Так в августе этого года правительство Беларуси ослабило визовые правила, сделав перелет в страну более привлекательным путем попасть в Европу, чем морем из Турции в Грецию. В то же время белорусская государственная авиакомпания Белавиа увеличила количество рейсов с Ближнего Востока в Минск.

Белорусские пограничники активно помогали мигрантам пересечь границы с Польшей, Латвией и Литвой.

"Белорусские силовики давали им указания, как перейти в страны Европейского Союза, даже раздавали кусачки и топоры, чтобы прорезать пограничные заборы", - говорится в материале.

Баяр Ават, иракский курд, застрявший на белорусской стороне польской границы, рассказал, что белорусские пограничники помогли его группе добраться до границы, указав маршрут, который обходил стороной официальный пограничный пункт и приводил к щели, прорезанной в приграничной ограде.

"Поток людей превратил такие города, как Сулеймания в районе Курдистана в Ираке, в шумные порты отправления для мигрантов", - пишет New York Times.

Иракские курды одалживают деньги и берут кредиты, чтобы поехать в Беларусь с целью пересечь границу с ЕС. Иракец Карван Джаббар рассказал, что одолжил деньги и отдал дом под залог, чтобы собрать 13 тысяч долларов, которые, по его словам, ему нужны, чтобы перевезти свою семью в Беларусь.

Мала Раваз, туристический агент из Сулеймании, рассказал, что продавал около 100 туров в неделю в Беларусь. В туристический пакет входили авиаперелет через третью страну, транзитное проживание и белорусская виза. Большинство мигрантов сказали, что платят около 3000 долларов за такие пакеты. В Ираке даже стали продавать зимнюю одежду для белорусских условий.

В пятницу, 12 ноября, пытаясь остановить кризис, несколько авиакомпаний приняли меры, чтобы ограничить количество людей, летающих в Беларусь с Ближнего Востока. Турагенты в Ираке сообщили, что Турция и Иран начали отменять билеты в Минск для иракских, сирийских и йеменских пассажиров, и что правительство запретило туристическим агентствам продавать даже транзитные билеты в Беларусь. Но даже это не останавливает отчаянных иракцев, которые начали искать альтернативные маршруты через Дубай и Объединенные Арабские Эмираты.

Польша, Литва и Латвия с августа этого года столкнулись с большим ростом количества нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Беженцев до границы организованно свозят силовики режима Лукашенко.

Ситуация обострилась, когда в начале текущей недели мигранты с территории Беларуси пытались прорвать польскую границу. После этого в Евросоюзе заговорили о новых санкциях против Лукашенко, а страны-соседки Беларуси усилили свои границы и увеличили там количество военных.

Сейчас тысячи людей застряли или прячутся вдоль белорусско-польской границы, сталкиваясь с морозами. Они не могут войти в Европейский Союз или вернуться в Беларусь. За последние две недели в Польше погибли по меньшей мере девять мигрантов. В то же время Беларусь не сообщает, сколько погибло на ее стороне границы.

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