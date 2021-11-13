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«Со следующей недели увольняюсь с работы и буду сидеть дома!»

  • 13.11.2021, 19:36
  • 4,434
«Со следующей недели увольняюсь с работы и буду сидеть дома!»

Монолог белоруса, который устал прятаться от проблем и хочет перемен.

Один из стачкующих обратился в редакцию телеграм-канала «БОР»:

- Хочу с вами поделиться информацией. Знаком с одним человеком, который служит, скажем, в спецподразделении. Он участвовал в разгонах, зная его, уверен в пытках он себя заморал тоже.

Так вот, сейчас его с «товарищами» снаряжают с полной боеготовностью, направляют на границу. Мигранты становятся заметно злее, а учитывая их количество, они становятся реальной силой.

Так вот к чему это я, пусть те, что заморал свои руки кровью своих сограждан, трясутся, боясь, что горячая восточная кровь им устроит резню.

Про себя скажу, что со следующей недели увольняюсь с работы и буду сидеть дома! Достало оно все. Я устал бояться и прятаться от проблем. Хочу перемен.

Остаюсь дома.

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