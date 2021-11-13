В воскресенье будет до +8°С

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Местами по стране пройдут дождь и мокрый снег.

14 ноября погодные условия в нашей стране будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидаются туман и слабый гололед. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+8°С.

15 ноября страна окажется под влиянием антициклона, смещающегося со Скандинавского полуострова на северные районы Беларуси. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах страны ожидаются туман и слабый гололед. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5.. +2°С, днем -1..+6°С.

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