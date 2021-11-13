закрыть
13 ноября 2021, суббота, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Китае представили вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать

1
  • 13.11.2021, 20:03
  • 3,388
В Китае представили вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать

Через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой.

В апреле этого года китайская компания CanSino Biologics заявила о начале клинических испытаний вакцины против COVID-19, вводимой путем ингаляции, пишет «Униан».

На международной китайской выставке в городе Хайкоу на юге Китая презентовали первую в мире вакцину против коронавируса, которую вводят путем ингаляции.

Такую COVID-вакцину люди вдыхают через рот. Затем через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой, который невозможно создать путем внутримышечных инъекций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода