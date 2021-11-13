Минчане: В ТЦ «Галерея» - ад с мигрантами, они там повсюду 11 13.11.2021, 20:11

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В Минск продолжают прибывать мигранты.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал несколько сообщений от подписчиков:

- Был сегодня в минском торговом центре «Галерея» на Немиге. Дикий ад с мигрантами, они там повсюду. В стороне, натянув капюшон, стоял Балаба — командир ОМОНа, наблюдал за происходящим.

- В Бресте десятки мигрантов находятся в мотеле возле рынка Старый город. Не стал фоткать, были люди в штатском в машине рядом.

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