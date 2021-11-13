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Сколько реально зарабатывал советский человек?

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  • 13.11.2021, 20:22
  • 7,090
Сколько реально зарабатывал советский человек?

Oгромную часть зарплаты вычитали в виде скрытых налогов колоссальных размеров.

Сегодня будет очень интересный пост о том, сколько реально зарабатывал среднестатистический советский человек, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович. Когда-то я уже писал большой пост о средней советской зарплате — по моим подсчётам, она составляла около 120-150 рублей. Такую зарплату получали инженеры, учителя, врачи и в целом примерно 70% советских граждан.

Однако реальный заработок вовсе не равен средней советской зарплате. Oгромную часть зарплаты у советского гражданина вычитали и изымали в виде скрытых налогов колоссальных размеров. Самого понятия "налог" в этом виде в СССР не существовало, но они, разумеется, взимались. Именно на эти деньги возводились многочисленные "бесплатные" квартиры, а также осуществлялась помощь всяким людоедским режимам Африки, Южной Америки и так далее.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, сколько реально зарабатывал советский человек.

Как была устроена налоговая система в СССР.

Будучи закрытым государством, управляемым единственной политической партией, СССР выстроил по сути уникальную систему налогообложения. Что самое смешное — налоговая система в СССР сильно напоминала всё остальное в Союзе — когда на бумаге существовало одно, а в действительности совсем другое.

Что было на бумаге? Фанаты СССР и сейчас с пеной у рта будут рассказывать вам сказки о том, какие небольшие налоги были в СССР — якобы простой рабочий платил по ставке 8 рублей и 20 копеек с первой сотни рублей и 13% со всей остальной зарплаты — мол, это и был основной подоходный налог в СССР.

Но на самом деле это была только верхушка айсберга. C подоходного налога наполнялось только 10% советского бюджета. Откуда же брались остальные 90%? Всё остальное изымалось в виде так называемого налога с предприятий — огромные суммы попросту забирались из заработанных предприятием денег, и по сути это было также изъятием огромной части заработной платы — так как деньги для предприятия зарабатывали те самые рабочие, которые работали на нём, и зарплатный фонд всегда формируется из доходов.

Современные исследователи называют это доналоговым изъятием зарплаты — фактически, большую часть заработанных рабочим денег изымали в виде огромного скрытого налога, затем рисовали ему небольшую зарплату, с которой затем взимался якобы "небольшой" подоходный налог. В совковой литературе такое воровство денег у рабочих описывали красивым советским новоязом, вроде такого оборота: "Социалистическая собственность на средства производства позволяет государству осуществлять прямое распределение национального дохода и за счёт поступлений от социалистического хозяйства обеспечивать подавляющую часть доходов государственного бюджета".

То есть вы поняли? Ещё раз по пальцам для тех, кто не понял: вся собственность, всё имущество предприятия принадлежит не рабочим, а государству. Государство отбирает у предприятия столько денег, сколько пожелает, и наполняет бюджет, выдавая рабочим подачки в виде копеечной зарплаты. Что затем происходит с заработанными вами деньгам и почему их у вас отобрали так много — вас не касается.

В стране бесплатных квартир.

Собственно, именно с этих недоплаченных рабочим и служащим денег и формировался государственный бюджет СССР и строилось всё "бесплатное". Kвартиры, школы и так далее, причём советское государство подавало это как какую-то "милость" — словно это всё строилось не за заработанные всеми людьми деньги, а прилетало с Марса исключительно благодаря инициативе Компартии.

Давайте возьмём конкретный пример из жизни, чтобы наглядно увидеть всё убожество советской модели экономики, а также понять, почему в СССР все люди были нищими. Представьте рабочего по имени Иван, который работает на московском заводе "Рубин" в электроцехе по производству телевизоров. Телевизоры продаются очень хорошо, и реальная зарплата Ивана должна составлять около 1000 рублей за вычетом подоходного налога. Что происходит вместо этого? Вместо этого Ивану выдают на руки 150 рублей, удерживая остальные 850 в виде доналогового изъятия средств — попросту отбирая деньги у предприятия и у Ивана заодно.

Как всё было бы в нормальной стране? В нормальной стране Иван получил бы на руки 1000 рублей, заплатил бы из них 10% подоходного налога. Затем Иван оплатил бы медицинскую страховку и ипотеку — оставшись с примерно 600-700 рублями чистого дохода. При этом Иван имел бы действительно качественное жильё (которое он мог выбрать) и которое было бы у него в реальной частной собственности, а также имел бы качественную страховую медицину. И в денежном выражении был бы примерно в пять раз богаче своего советского коллеги.

А что происходило в СССР? Иван получал на руки 150 рублей, а остальные скрыто изъятые у него 850 рублей шли на строительство "бесплатных" квартир и на "международную помощь" всяким бунтующим латиноамериканским республикам и прочему сброду. В итоге Иван жил в плохой "бесплатной" квартире, пользовался услугами плохой и убогой "бесплатной" медицины, да ещё и всю жизнь жил с ощущением, что он государству остался что-то должен.

Стоимость товаров в СССР и реальные зарплаты.

Несмотря на низкие зарплаты, производственные товары стоили в СССР очень дорого — я бы даже сказал, неадекватно дорого по отношению к таким низким зарплатам. Средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей, а вот какие были цены на производственные товары, приведу только несколько характерных примеров:

Пылесос "Тайфун"....................45 руб.

Сапоги женские на меху...........82 руб.

Пальто женское........................110 руб.

Магнитофон "Днепр-12"...........147 руб.

Люстра хрустальная.................230 руб.

Холодильник "Минск-16"..........390 руб.

Мотоцикл "Ява-250"..................650 руб.

Телевизор "Юность"..................430 руб.

Автомобиль "ВАЗ-21011"..........6000 руб.

Автомобиль "ВАЗ-2103"............7500 руб.

Нетрудно заметить, что даже такая простая вещь, как женское пальто, стоило почти целую зарплату, сапоги — более чем половину заплаты, а обычный телевизор — три средние зарплаты. Возникает вопрос — почему люди, работающие на предприятии по производству таких дорогих телевизоров, зарабатывали так мало? Что же это за экономика такая, куда девались деньги?

И вот тут возникает очень интересный момент — если принять как факт, что советским гражданам в реальности не доплачивали 70-80% зарплаты (удерживая её в виде скрытого налога), то всё становится на свои места — цены в СССР выглядели так, словно средняя зарплата должна была составлять 600-700 рублей.

Фактически, так оно и должно было быть на самом деле, это закон экономики, и предприятия не могли работать себе в убыток. Завод по производству телевизоров производил и продавал большое количество дорогих аппаратов стоимостью по 400-500 рублей и должен был платить рабочим высокие зарплаты — но все деньги изымались государством, и поэтому советские труженики были просто нищими в сравнении со своими западными коллегами. И ещё всю жизнь слушали сказки о том, как на "загнивающем западе эксплуатируют рабочих".

Вместо эпилога.

Даже и не знаю, что написать в качестве эпилога. Удивительно, что в советские годы никто не замечал этого огромного дисбаланса. Производственные товары в магазинах стоят огромных денег, а это значит что предприятия, производящие их — очень богатые. Но при этом все, кто работает на них остаются нищими потому, что огромный массив денег попросту изымается государством и разбазаривается непонятно на что.

Хотя многим объяснять попросту бесполезно — фанаты СССР всё равно будут твердить о "копеечном электричестве", "бесплатных квартирах" и лучшем в мире мороженом...

В комментариях конечно напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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