Лукашенко наступил на собственные грабли

Лукашенко наступил на собственные грабли7
- 13.11.2021, 22:18
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У каждого из окружения Синепалого на лбу черная метка.
Сегодня, анализируя главные темы в СМИ, можно подумать о том, что в Беларуси, кроме мигрантов, больше нет проблем, пишет редакция БОРа.
Это та самая уловка, которую организовал сам режим Лукашенко, чтобы отвлечь людей от основных проблем в стране. А они никуда не делись:
- Люди все ещё умирают от коронавируса.
- Предприятия все ещё пытаются продать за любые деньги, потому что даже без санкций они тянут кошельки прикорытников на дно.
- Наблюдается серьезный дефицит кадров в результате колоссальной миграции специалистов, что также сказывается на экономической ситуации в стране.
Самым главным является то, что Лукашенко, пытаясь скрыть реальные проблемы и не желая их решать, наступил на собственные грабли, которые ему заботливо подложило его окружение. Он начал совершать ошибки. И здесь, как говорится, «бей посуду, я плачу»! Пытаясь вынудить мировых лидеров пойти с ним на диалог и замылить внутреннюю повестку, он стал буквально изгоем, а каждый из его окружения на лоб повесил себе черную метку.
В небе среди черных лебедей для них всех появились ещё два: новые санкции и вероятность войны. Здесь не до шуток даже «ябатькам». Понятно одно: пора затянуть пояса и дождаться либо когда «само пройдет», либо когда Лукашенко самоликвидируется хоть куда-нибудь.
Для активных участников протеста наоборот открываются новые возможности. Пока все, в том числе и силовики, с замиранием сердца ждут, когда «бомбанет» на границе, внутри можно активизироваться. Метод каждый может выбрать себе свой. Главное — чтобы это привело нас к победе. И помните, сила белорусов в креативе.