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Добровольный Робинзон: британец 40 лет живет отшельником в горах Шотландии

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  • 13.11.2021, 20:51
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Добровольный Робинзон: британец 40 лет живет отшельником в горах Шотландии
Фото: Uruna Productions

Он построил себе бревенчатую хижину без электричества и водопровода на берегу отдаленного озера Лох-Трей.

Почти сорок лет Кен Смит отвергает обычную жизнь и обитает в построенной им самим бревенчатой хижине без электричества и водопровода на берегу отдаленного озера Лох-Трей в шотландском высокогорье, передает ВВС.

"Это славная жизнь, - говорит он. - Все хотели бы так, да никто не решается".

Можно поспорить, действительно ли добывать пропитание сбором лесных даров и рыбалкой, заготавливать дрова и стирать одежду в старом корыте - идеальная жизнь. Особенно если вам уже 74 года.

От хижины Кена Смита до ближайшей дороги на границе прилегающего к озеру заповедника Раннох-Мур два часа ходьбы.

"Места здесь заброшенные, - комментирует он. - Ко мне нет дороги, хотя раньше, до того, как сделали плотину, кто-то тут жил". В 1929 году на озере построили гидроэлектростанцию. Из-за подъема воды ушли под воду два поселка.

"Их руины там, - говорит Кен, взирая на озеро с высоты холма. - Один я остался в выигрыше".

Фото: Uruna Productions

Девять лет назад на связь с ним вышла кинодокументалист Лиззи Маккензи. Недавно она сняла о нем фильм под названием "Отшельник Трея".

Уроженец Дербишира в центральной Англии, Кен пошел работать в 15 лет - строил пожарные депо.

В 26 его жизнь изменилась навсегда. Возвращаясь с вечеринки, он был жестоко избит какой-то бандой, получил кровоизлияние в мозг и пролежал без сознания 23 дня.

"Мне говорили, что я никогда не поправлюсь. Мне говорили, что я навсегда останусь немым. Мне говорили, что я не смогу ходить. Но я справился, - рассказывает он. - Тогда я и решил, что не стану больше жить по чужим правилам, только по моим собственным".

Жизнь на маяке: "Нам так повезло работать здесь"

Кен начал путешествовать, выбирая уединенные уголки.

В канадской территории Юкон на границе с Аляской ему вдруг пришло в голову: а что будет, если свернуть с дороги и отправиться куда глаза глядят?

Кен прошел пешком 37,5 тыс. километров и отсутствовал дома почти десять лет.

За это время умерли его родители. Кен узнал об этом, только вернувшись, и, по его словам, сперва ничего почувствовал. "Я не сразу осознал, что случилось", - говорит он.

Фото: Uruna Productions

На родине его теперь ничто не удерживало. Кен снова отправился в путь без цели, прошел всю Британию, и в заповеднике Раннох-Мур его вдруг накрыло.

"Я шел и плакал, - говорит он. - И я подумал: где самое безлюдное место в Британии?"

"Я ходил по окрестностям озера, заглядывая в каждую бухточку в поисках точки, откуда не было бы видно ни одного дома. Сотни миль впустую. И наконец набрел на эту чащу".

Скитания Кена закончились. Он обнаружил место, в котором захотел остаться.

Он перестал плакать и принялся строить бревенчатую хижину. Чтобы определиться с дизайном, сперва сделал несколько макетов из маленьких палочек.

Спустя 40 лет в его очаге бушует пламя, но в доме нет ни электричества, ни газа, ни водопровода, ни, тем более, мобильного сигнала.

Дрова нужно рубить в лесу и приносить на себе. Кен выращивает овощи и собирает ягоды, но главным источником провианта ему служит озеро.

"Если вы хотите жить независимо, первым делом следует научиться рыбачить", - говорит он.

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Но жизнь в одиночестве связана с рисками, и в конце концов они себя проявили. В феврале 2019 года, через десять дней после отъезда Лиззи Маккензи, в заснеженном лесу с Кеном случился инсульт.

Его спасла цивилизация, от которой он бежал. У отшельника был с собой миниатюрный радиомаяк, который подарила ему Лиззи, и он подал сигнал SOS. Зов о помощи прошел через спутник системы GPS и был принят в Хьюстоне, штат Техас. Американцы оперативно проинформировали британские власти, и Кена перевезли на вертолете в больницу в ближайшем городе Форт-Уильям.

Семь недель врачи боролись за его жизнь, убеждая вернуться в общество, поселиться в городской квартире и воспользоваться услугами ухода за пожилыми гражданами. Но Кен хотел одного: вернуться в свое убежище.

Так он и поступил, но из-за ослабления памяти и зрения вынужден теперь полагаться на людей больше, чем ему хотелось бы. Лесник каждые две недели привозит еду, за которую Кен платит из своей пенсии.

"Люди очень добры ко мне", - говорит он.

Примерно через год его снова доставили в больницу после травмы, нанесенной развалившейся поленницей.

Но отшельник стоит на своем.

"Я точно останусь здесь до конца моих дней, - говорит он. - Я пережил много разных происшествий, и ничего. Все мы на Земле не навечно. Рано или поздно я снова заболею, или еще что-нибудь случится, и со мной произойдет то же, что и с другими. Но я надеюсь прожить до 102 лет".

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