Врач объяснил, когда COVID-19 особенно опасен для детей 13.11.2021, 21:33

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В очередной раз была подчеркнута важность вакцинации.

Сочетание COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже смерти. Об этом, как сообщает ria.ru, заявил российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Это фатально <…> если в одном организме произойдет встреча коронавируса и детских инфекций у не привитых от них ребят", — говорит специалист.

По словам Токарева, опасно заражаться детскими болезнями, в частности корью, коклюшем, и в постковидный период.

Он отметил: если ребенок в этот период был ослаблен и не прививался, шансы на выздоровление будут невелики.