Добро пожаловать в забастовку 13.11.2021, 21:42

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Не ждите пока ваше предприятие продадут.

Письмо участника стачки в редакцию «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

- Более полугода назад я остался без работы. Попробовал жить за счет подработки или халтур. Не хотелось вносить свою долю в бюджеты садистов. Ну, а как в нашей стране? У многих есть подработка. Иначе не выживешь. Оказалось, можно жить. К объявлению забастовки я, несколько нарастив свою деятельность, уже спокойно зарабатывал на нормальную жизнь.

Что хочу сказать этим? Что не нужно ждать кризиса. Не нужно ждать пока ваше предприятие продадут и новая метла выметет лишних за проходную. Сегодня в относительно комфортных условиях откажитесь от рабской и опасной работы.

Тем более, скоро зима и многим предстоит работать в валенках с паром изо рта. Пока не включились санкции во всю мощь — подберите для себя альтернативу. Безопасную и позволяющую кормить семью.

Не забывайте про маски. Вакцинируйтесь. Добро пожаловать в забастовку.

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