Белорусские власти увеличивают военное присутствие на границе с Польшей 4 13.11.2021, 22:41

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В районы пограпереходов прибывают вооруженные белорусские силовики.

Вооруженные белорусские силовики прибивают на польско-белорусскую границу в районе пункта пропуска «Кузница». Видео опубликовало Министерство обороны Польши.

На записи, сделанной в субботу, видно около 25 человек в военной форме во главе с командиром, передает svaboda.org. Они идут вдоль ограждения из колючей проволоки. Некоторые с оружием.

В районе Кузницы находится большая группа мигрантов, которые прибыли туда в понедельник и разбили палаточной городок. Мигрантов курируют белорусские силовики.

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W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

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