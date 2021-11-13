Сколько стоит «переобуть» авто в Минске? 13.11.2021, 22:51

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Сравнили цены на разных шиномонтажах.

Через две недели зима наступит официально, и некоторые автомобилисты задумываются о смене шин или даже готовы побывать на шиномонтаже со дня на день. Автобизнес проверил, есть ли сейчас очереди на "переобувку", сколько стоят услуги и можно ли сэкономить, отправившись за МКАД.

Сколько стоит "переобуться" в Минске

Специалисты советуют устанавливать зимние шины, когда среднесуточная температура достигнет +5°С. Поэтому, как рассказали на нескольких СТО, некоторые автомобилисты, посмотрев заранее прогноз погоды, отправились менять резину еще на первой неделе ноября. До 1 декабря – дня, когда использовать летние шины запрещено законодательно, – остается чуть больше двух недель, к тому же синоптики прогнозируют, что первый снег выпадет совсем скоро. Значит ли это, что у мастеров настала горячая пора?

Судя по тому, что происходит на шиномонтажах, сезон массовой "переобувки" еще не наступил – очередей на станциях в районе метро "Автозаводская" журналсты не заметили. Где-то ожидают одна-две машины, но не всегда оказывается, что они приехали менять покрышки, – шиномонтажей в чистом виде сейчас в Минске практически нет, большинство станций делает еще развал-схождение, замену ремней, масла и другие мелкие работы.

"Я начинал работу на шиномонтаже 8 лет назад, тогда в сезон работать было очень сложно, но удавалось неплохо заработать, – рассказывает один из мастеров. – Со временем перечень услуг пришлось расширять, я стал заниматься заменой ремней, масла, потому что иначе зарплата была бы мизерной".

По словам работников, даже хорошо, что сезон последние годы получается растянутым по времени, потому что, когда сразу идет большой поток машин, работать очень тяжело физически. Но мастера отмечают, что клиентов стало меньше. Цены на услугу за последние несколько лет выросли незначительно, однако, несмотря на это, выручка падает. Хотя при первом снеге и в преддверии 1 декабря людей больше, но таких очередей, какие были еще 5 лет назад, они не видели.

"Сегодня у меня на "переобувку" было 5 автомобилей, – рассказывает сотрудник СТО и шиномонтажа в промзоне "Шабаны". – Трое из них – соседи, работают рядом, двое клиентов постоянные, один из них работает с нами по безналу. Понятия "сезон", когда "переобуваешь" машины, не разгибая спины, каждый день несколько недель подряд, нет уже года три. Отчасти так происходит из-за погоды, так как снег выпадает поздно, сезон растягивается, а отчасти потому, что люди все больше экономят. Некоторые шины совсем "лысые", даже удивляешься, как человек на них ездил. Другие ездят на "зиме" круглый год – за прошлую неделю у меня было четыре клиента, которые "переобували" старые зимние шины на новые, и то двое приехали только потому, что ударили колесо и на нем образовалась "булка".

Очередей нет на большинстве шиномонтажей Минска. Например, в онлайн-сервисах журналисты обнаружили запись в режиме "сегодня на сегодня". За работу с колесами R15 на стальных дисках нам озвучили цену около 10 руб. за колесо без учета расходных материалов, то есть за замену 4 шт. заплатим в районе 40-45 рублей.

На шиномонтаже на ул. Горовца наш автомобиль "переобуют" за 37-38 руб. вместе с грузами. "Прямо сейчас у нас свободно, что будет через полчаса – не знаю, может, кто-то и приедет. Если хотите, могу записать вас на конкретное время на сегодня или завтра", – предложили по телефону.

На шиномонтаже Avto-delo на ул. Кижеватова сейчас действует сезонная акция – поставить зимние шины можно от 27 рублей. Это стоимость для шин легковых автомобилей R12-R15 на стальных дисках. В нее входят снятие-установка колеса, монтаж-демонтаж шины, балансировка и пакеты для колес. Шиномонтаж работает круглосуточно, акция действует только с 9.00 до 21.00. Стоимость "переобувки" легкового автомобиля на литых дисках R15 – около 35 рублей. Несмотря на низкие цены, ажиотажа тут тоже нет – нас готовы были записать на вечер того же дня.

За 30 руб. можно "переобуть" машину в ООО "БелТипТоп" на ул. Ванеева. Еще пару дней там можно записаться с утра на вечер, можно выбрать время – свободных "окошек" пока достаточно.

А на СТО "Автоэволюция" в районе площади Победы записаться на сегодня оказалось невозможно – нам предложили приехать на следующий день. Хотя ценник тут оказался достаточно высоким – 4 шины нашего размера поменяют за 54 рубля. Такая же стоимость на СТО сети Texx service, а еще дополнительно от 2 до 15 рублей придется отдать за грузы. Свободным для "переобувки" день в день оказался только филиал на ул. Машиностроителей, в других свободных мест для записи "сегодня на сегодня" не было.

За 60 руб. пообещали заменить шины в выездной мастерской: мастер сам приедет к дому или офису и "переобует" автомобиль. Правда, в нашем случае процедуру все равно пришлось перенести на завтра – оказалось, что машину-шиномонтаж отдали в ремонт.

На СТО на ул. Леонардо да Винчи за работу пообещали взять не больше 40 рублей. Приехать предложили сегодня, предварительно позвонив за полчаса. В автосервисном комплексе "Мегасервис" на ул. Короля такая же стоимость будет со скидкой – акция действует до 1 декабря, потом цена может вырасти до 55 рублей. Замена шин производится по живой очереди, по телефону нам сказали, что ждать долго не придется, людей сейчас немного.

В те же деньги можно "переобуться" на СТО "ПроСТО" на ул. Промышленной. Кроме основных работ при необходимости тут сделают герметизацию и замену вентилей – это входит в стоимость.

Некоторые компании при покупке шин определенного производителя в их магазине предлагают заменить шины бесплатно. Например, в сети TYREPLUS при покупке шин Michelin у них либо в магазине-партнере их заменят бесплатно до 31 декабря. Ближайшее свободное время на замену оказалось только через 3 дня.

Многие автомобилисты покупают скидочные купоны на "переобувку" – так стоимость шиномонтжа выходит около 25 рублей за 4 колеса.

Получается, ажиотажа на шиномонтажах сейчас нет – практически на любой можно обслужиться по живой очереди или записаться, чтобы приехать через час или вечером того же дня. На нескольких СТО отметили, что за день на "переобувку" приезжает в среднем 5-10 клиентов, больше всего людей по утрам, есть желающие "переобуться" вечером, много людей было в минувшие выходные. Но настоящий сезон, когда на въезде на СТО образуются очереди, так и не наступил. По словам мастеров, это связано с таким фактором, как отсутствие снега и морозов, а также с желанием людей платить меньше: одни отказываются от поездок на машине зимой совсем, другие ездят на зимних шинах круглый год, третьи покупают несколько комплектов дисков, хранят их вместе с шинами и переставляют в начале сезона сами.

Что касается цен на услугу, то в Минске разбежка большая: в среднем на большинстве шиномонтажей "переобуют" за 40 руб., у других такая цена постоянная, некоторые в сезон делают скидку. Есть места, где стоимость "переобувки" достигает 55 руб., а если хорошо поискать, можно поменять шины за 27-30 рублей.

ЗА МКАДом дешевле?

Некоторые автомобилисты считают, что "переобуваться" в области дешевле, к тому же в сезон там нет очередей. Журналисты позвонили на несколько шиномонтажей в разных городах, чтобы это проверить.

В Заславле пообещали поменять шины автомобиля с колесами R15 на стальных дисках за 50 рублей. "Мы работаем по живой очереди, сейчас на станции одна машина, так что можете подъезжать, к вашему приезду мы ее закончим", – сказали по телефону.

В Щомыслице, на ул. Жуковского, машину обещали "переобуть" по средней минской цене 40 руб., при этом поток клиентов оказался даже выше столичного, там уже работают по записи.

В Радошковичах, на ул. Заречной, за шиномонтаж возьмут 30 руб., очередей на станции нет.

В Узде на двух станциях "переобуют" за 40 руб., по телефону нас попросили предупредить заранее, когда мы планируем приехать. "Люди подъезжают, с утра больше, в середине дня автомобилей меньше. На сегодня свободное время есть, мы вас ждем", – сказали нам.

В Жодино услуга также стоит 40 руб. без учета расходных материалов, есть возможность записаться на сегодня.

На СТО "Хвойники" в Червене шины заменят за 45 руб., работает шиномонтаж по живой очереди. "Сказать, когда лучше приезжать, сложно – может не быть ни одной машины, а потом приедет сразу три, – сказали нам по телефону. – Пока у нас свободно".

Из-за отсутствия снегопадов в ноябре и желания людей сэкономить получается, что сезона "переобувки" как такового последние годы не было. Незначительный ажиотаж работники станций ожидают в преддверии 1 декабря и в день, когда выпадет первый снег, но таких очередей, как раньше, по их словам, в этом году не будет. Сейчас в среднем на минские станции приезжает около 10 автомобилей, то есть попасть на шиномонтаж можно без проблем в день записи или по живой очереди.

Что касается цен, то большинство минских станций готово "переобуть" автомобиль за 40 рублей. Есть мастерские, где за эти же работы возьмут 55 рублей. Некоторые шиномонтажи в сезон делают скидки на работы – в Минске мы нашли места, где прямо сейчас можно заменить шины за 30 и даже за 27 руб., по скидочным купонам можно "переобуть" легковое авто за 25 руб., причем очередей там нет. В городах Минской области расценки на работы тоже колеблются в пределах 30-50 руб., поэтому целенаправленно ехать за МКАД, чтобы "переобуться", смысла мы не видим.

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