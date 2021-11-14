У Лукашенко начались провалы по всем фронтам 11 14.11.2021, 8:13

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Диктатор стал слишком токсичным.

Режим Лукашенко за последнее время столкнулся с целой серией провалов. Телеграм-канал CYNIC формулирует некоторые "зарубки", чтобы понять некоторые причины и следствия.

1) Несколько дней назад Катар зачем-то слил подробности встречи с представителями Лукашенко, хотя до этого активно способствовал сокрытию теневых схем. Договор касался "калия", а опубликованная информация моментально намекнула Белому Дому о том, что готовится путь обхода санкций. Тогда это противоречие не заметил почти никто.

Но, как мы знаем, дыма без огня в геополитике не бывает - такой "плевок" в сторону Минска был одним из факторов сближения Востока и Штатов, в картине которых нет Беларуси и криминальных схем режима.

Сообщается, что госсекретарь Блинкен заявил, что Катар будет заниматься интересами США в Афганистане.

Это, по сути, означает, что Лукашенко отправил "документы" по калию не в прежний тихий Катар, а в самое логово "американского шпиона". Как воспользуются ситуацией, посмотрим дальше, но сын диктатора сам загнал ситуацию в ловушку, организованную американцами (причем даже не для Луки).

2) Легендарная "высадка российских войск" была показухой. Европа за надувными мускулами разглядела признаки слабости и отчаяния от краха "болтов" плана.

После того, как Шойгу вызвали "на ковер" во Францию, всплыла новость, что российские десантники выполнили задачи учений в Беларуси и возвращаются в Россию. Более того, была подтверждена информация самим российским ведомством о том, что 2 "парашютиста" слишком быстро приземлились на землю...

В соответствии с инструкциями после 2014 года, объявлять о "провалах" необязательно, но это было сделано.

В комментариях под данной новостью в некоторых известных изданиях появился резонный вопрос: "А что в Беларуси искали покорители воздушной глади?".

Возникает четкое ощущение, что после позорного поражения перед ООН Россия спешно эвакуируется из региона (а иначе, что это за цели такие - убить 2 своих "военных" и, прижав хвост, бежать?), проводит консультации с Парижем, после чего продолжает эвакуацию, начиная этап "Нас там не было - вам показалось!". В данном случае отлично сработала вся западная сторона - четко, жестко и вовремя приостановила схему, чем поставила "схематозников" в тупик.

3) Заявление о том, что "перекрытие трубы" в качестве ответа на санкции не является согласованным вбросом Лукашенко, вначале вызвало изначально несколько спорную (даже скептическую) реакцию. Теперь именно это видение подтвердилось - "перекрытие трубы" бьет конкретно и исключительно по России - это заявил сам Песков.

"Я хочу все-таки напомнить заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам. И Россия, как бы кому это не нравилось, но она всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента. […] Эти заявления [Лукашенко] никак не согласованы [с Кремлем]"

Мгновенно поступившая ко мне на стол реакция российской энергетической "элитки" подтверждается. Сразу был сформулирован вопрос о том, как Лукашенко планирует перекрыть трубу, если сам ее продал Кремлю? И второй вопрос - каким образом Лукашенко хочет ударить по Европе, отключив российскую трубу?

Согласованности не могло быть изначально - "Северный Поток 2" на зиму фактически заморожен. Когда Европа захочет, тогда его и откроет. В таком случае закрытие трубы Ямал-Европа вызвало бы обратный для России эффект: газ бы закупили в экстренном порядке у других поставщиков (это не так уж и дорого), а вот Россия свою возможную прибыль полностью бы заблокировала.

4) Пока Макей готовится наложить вето на табу для жесточайшего ответа европейцам, Ирак готовит собственный ответ Лукашенко. Если по тихому не смогут договориться "не выносить сор из избы", то нас ждет раунд дипломатических оплеух.

Лукашенко вынужден будет пятиться назад, иначе "горячая фаза" дойдет до разрыва дипломатических связей, а демонстрировать, что его нагнули, он катастрофически не любит.

Также мгновенно с объявлением возможности попасть под санкции Турция дистанцировались от Лукашенко. От знакомого по кризису 2015 года друга из Турции телеграм-каналу пришел следующий комментарий: "Была бы возможность выиграть, стоило бы садиться за стол; сейчас играть на одной стороне с Лукашенко станет только психопат. Он слишком токсичный, так еще и предатель. В наш кризис мы располагали огромным массивом мигрантов на любой вкус и цвет. Лукашенко, как мне кажется, плодотворно вели в ловушку. Ищи кто. Его затянули в воронку. Он сам бы такое не придумал. Мозгов бы не хватило. Вы наслаждайтесь агонией. Диктаторов мы любим, но себя - больше".

Как-то все совсем плохо складывается в царстве кривых зеркал...

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