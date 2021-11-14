Белорусы о ситуации на границе: Лукашенко сам себе роет могилу 5 14.11.2021, 8:37

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На сегодняшний день Таракан является международным преступником №1 в Европе.

Недавно режим Лукашенко совершил очередную провокацию на границе между Польшей и Беларусью. Силовики согнали тысячную толпу нелегальных мигрантов на границу, где ни разбили лагерь.

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У крысы съехала крыша окончательно

«В чем проблема нашему МИД и Погранкомитету срочно отменить выдачу «туристических виз» гражданам этих стран и не принимать их в «Минск-2». Если дают визы и впускают в РБ (зная, что они отправятся на границу) – это сознательная провокация по приказу сверху».

«У крысы съехала крыша окончательно. И эта тварь считает себя «гарантом» безопасности? Существо Фенцик перешёл все границы. Объявите его вместе с Молью террористами №1 и устраняйте, пока они не устроили Третью мировую».

«Диктатору нужны жертвы и стрельба, будет объявлено чрезвычайное положение в Беларуси. В ближайшем будущем выезд из страны будет только возможен бегом по минным полям. Боитесь бастовать и потерять никчемную работу? Потеряете все!»

«Что-то мне подсказывает, что эти «курды» не сами делают такие акции и не только белорусские силовики за ними стоят. Влезь в Польшу или Литву чужими руками – это похоже на путинскую спецоперацию . Этими «курдами» вполне могут руководить из Кремля . Лукашенко уже ничего не решает в Беларуси».

«Смотрю ролики и вижу на границе только польских пограничников, а где наши доходяги? В лесу горит огонь, пожарные не едут тушить, в лесу рубятся деревья, лесхозу пофиг, массовые собрания, а милиции нету. Я что-то не узнаю ту Беларусь, что была раньше, а по БТ говорят мол дырявая граница и показывают, как мигранты уничтожают заграждения. Так граница дырявая с нашей стороны, как и весь режим белорусского Фюррера».

«Плешивый самозванец им позволил наши белорусские леса бесплатно на дрова вырубать, а местным жителям дрова только за деньги».

«А попробуй гражданин Беларуси срубить в лесу здоровое дерево без соответствующего разрешения местного лесничества и власти... Пусть только попробует белорус проникнуть на территорию приграничной зоны без специального пропуска…»

«Посольства и консульства, которые причастны к заманиванию в Беларусь людей с целью использования их в качестве живого товара и ведения гибридной войны с ЕС, должны быть закрыты, а дипломаты высланы из этих стран»

«В Беларуси нет армии. Есть только кучка предателей в костюмах хаки».

«Действия полицаев в отношении мигрантов можно смело принимать и на «свой счет». Кто еще думает, что у нас есть армия и милиция? Вот вдарить бы по ним сейчас, пока «штаны спущены». Окрестина пойти разрушить…»

«Все мы помним про «Зелёных человечков» в Крыму! Переодеть можно кого угодно и во что угодно! Поэтому всем этим «пограничникам» стоит уже задуматься, а будет ли потом, содержать их народ в дальнейшем или заменит на других, но уже, при нашей власти от народа? Так что всем им стоит уже сейчас задуматься, пока ещё не поздно!»

«Оцените всю степень цинизма. Белорусов садят за носки не того цвета, а толпу мигрантов, которые валят деревья, топчутся на границе, нападают на иностранных пограничников ничего не нарушают. Воистину, в стране не до законов».

«Лукашенка на сегодняшний день является международным преступником №1 в Европе! Страшные безобразия творят мигранты – пилят и рубят деревья, жгут костры в лесу. Лукадрыщ снабдил их палатками, спальными мешками и охраной из своих гестаповцев, силовики подвозят арабам еду и воду! Полный комфорт устроил Таракан для нарушителей закона и порядка! Запомните господа! У этих нелегалов нет никаких виз в Польшу и Литву! Мы должны помочь Польше и Литве отразить атаку белорусского неофашиста Лукадрища».

«Для ЕС эта кучка мигрантов – ерунда. В 2015 только в Германию вломилось более миллиона. На сегодняшний день от этого миллиона в ЕС осталось около 100 тыс. Остальные депортированы в «мудерланды». Если бы ЕС принял этих «турыстау» - с ними было бы то же самое – все через 3-4 месяца полетят назад в Эрбиль чартерными рейсами без права посещения ЕС».

«Плешивый вместо проблем дал и миру повод ввести еще жестче санкции, что его же ябатьки вынесут его на руках и на кол посадят. Белорусы, посмотрите какие «стратеги» руководят вашей страной!»

Таракан рискует себе нажить таких врагов, которые в мире имеют вес и статус еще больших террористов, чем он сам

«Самое паршивое – это то, что там сейчас померзнут насмерть женщины и дети из-за ублюдочного фашиста, и это запомнит весь Восток. И виноватыми в их восточном понимании окажутся все белорусы. Весь наш народ. Потому что смотрели на этот концлагерь и ничего не делали».

«Таракан рискует себе нажить таких врагов, которые в мире имеют вес и статус еще больших террористов, чем он сам! Это может отразиться и на жизни белорусов. Этого безумца надо изолировать!»

«Здесь два варианта, просматривается в дальнейшем! Либо мигранты будут выполнять все требования банды, а именно идти напролом и штурмовать границу, либо они восстанут против них, осознавая, в какую западню они попали! Учитывая то, что денег на обратную дорогу у них нет, они продали в своей стране последнее, и уезжали в основном семьями, а деньги, у них изъяла преступная банда, и возвращать им их обратно не намерена! Поэтому они устроили в лагере мигрантов стрельбу, намекая на то, что если не будете выполнять все наши команды, то пустим в расход, и для них такие действия, это уже обычная практика. Но наша задача на сегодня – это наблюдать за всем этим процессом со стороны и не вмешиваться! У нас сейчас народный "карантин", который набирает свои обороты! И это для нас главное! Выдохнется ли таракан?.. Я думаю, что если на границе поставить жёсткий заслон, то, безусловно, выдохнется! И этот миграционный кризис в дальнейшем, вызванный им искусственно, безусловно, ему «аукнется»!»

«Всё это ведет к развязыванию военного конфликта и боевых действий на границе. Военные Беларуси, охладите свои горячие головы. Остановитесь. Подумайте. Что вы делаете? Вы идете войной против своих соседей. Вы семьями выезжали на закупы в Белосток, Варшаву и так далее. Вас поляки принимали, как своих лучших соседей. Одумайтесь, против кого вы направляете своё оружие. Эти восточники вам нужны? Они вам не нужны. Вы давали военную присягу. Вспомните вы все слова присяги, сидя в машинах, блиндажах, палатках. У всех вас есть родители, семьи. Как вы им посмотрите в глаза? За что ваши предки воевали?»

«Бывший президент РБ устроил вот провокацию, пытаясь шантажом снять санкции и напакостить соседям. В итоге, он напакостит сам себе, ибо санкционный режим, скорее всего, выйдет на более высокий, уже просто зубодробительный уровень».

«Лукашенко и Макей окончательно разрушают репутацию Беларуси в мире. Каждые полчаса по всем теле- и радиоканалам мира идет информация о том, как белорусское правительство обманывает мигрантов ложными обещаниями легкого доступа в ЕС через белорусскую границу, а затем бросает их замерзнуть в лесу. Постоянно распространяется информация о том, что белорусский режим заслужил самые жесткие экономические и политические санкции за бесчеловечное обращение с беженцами. Даже в августе 2020 столько много информации о событиях в Беларуси не давали. Лукашенко сам себе роет могилу».

«Просто диктатор хочет заселить мигрантами белорусскую землю и тем самым зарабатывать на их глазах свой авторитет, Поэтому и была развязана это незаконное вторжение гражданами третьих стран. На граждан Беларуси Таракану плевать с 1994 года».

«Польше помощь не требуется, просто не мешайте, а займитесь причиной – международным террористом, который давно должен быть в Гааге. Пора брать демона».

Пора вводить жёсткие санкции – отрубать SWIFT

«Агрессия есть агрессия, попытка нарушения государственной границы. Предупредительный в воздух и далее по протоколу. А вообще, с семейкой Таракана давно пора по беспределу, доцеремонились с колхозной нечистью, никаких больше переговоров, работать как штаты по бен Ладену».

«ЕС и Польша, хватит это терпеть! Полностью перекройте границу с РБ и остановите транзит. Заблокируйте наземную и воздушную границу - автомобили, грузовики, поезда, самолёты».

«И пора вводить жёсткие санкции – отрубать SWIFT, блокировать все счета, останавливать закупку всего из РБ».

«Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом», - заявил министр...» А чем собственно от авиалиний отличаются те, кто покупает любую продукцию либо услуги у банды, которая захватила Беларусь?»

«Польше давно уже следует ввести полное эмбарго на поставки товаров между Польшей и Беларусью! Сколько можно спонсировать режим, который ведет против тебя гибридную войну!?»

«Евросоюз сейчас не отсидится в кустах, как привык это делать ранее. Нужны конкретные меры против Сипатого, а не очередное письменное осуждение. Отсидеться не получится, хватит делать вид, что белорусский народ должен разобраться сам с неадекватным, но с необычным чувством «чуйки» и выживаемостью Сипатым диктатором».

«Безнаказанность диктатора в течение полувека привела к предсказуемым последствиям. А теперь «озабоченности» уже недостаточно. Пора перекрывать всякое движение на границе, пора отключать систему Свифт, иначе Европа получит полноценную, а не гибридную войну. Диктатор безумен. И мне страшно. Страшно за наш народ, за страну, за наших детей и внуков. Может это и есть триггер, чтобы весь народ поднялся и сказал свое слово?»

«Всех с памятками или брошюрами, как и кто их обманул, возвращать назад. Счёт выставить режиму Беларуси, если они не хотят принимать назад людей с белорусской туристической визой. Если несогласны, то арестовывать лукашенковское имущество за рубежом и продавать его. С бандитами надо жёстко!

«Всех до единого возвращать домой. Они уже нарушили закон, нелегально пересекая границу. Средства на возвращение мигрантов назад требовать с властей Беларуси как непосредственного и основного участника этих безобразий. В случае отказа конфисковывать имущество режима за рубежом и на эти средства решать миграционный кризис. Но главное – каждый мигрант может быть потенциальным террористом. Всех отправлять назад!»

«Пусть Беларусь отключат от SWIFT, поляки полностью закроют границу – тогда ябатьки подумают, что надо что-то делать с «турыстами». У плешивого, похоже, вообще мозг атрофировался. Санкции должны стать смертельными для режима , а не продлевать агонию».

«А союзник и пособник у коммунистической бациллы Лукашенко, только один – Россия. Как бы бункерный дед ни дистанцировался от колхозного недоумка, «пуская пыль в глаза». Только путину нужна дестабилизация обстановки в ЕС. Пока в Беларуси не пройдут демократические выборы под наблюдением ООН и ОБСЕ, санкции должны быть как на оккупированный Крым. Включающие в себя все и иностранные, находящиеся здесь организации банки и т. д., сотрудничающие с нелегитимным и его правительством».

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