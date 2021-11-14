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Хирург назвал самое опасное последствие коронавируса

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  • 14.11.2021, 8:59
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Хирург назвал самое опасное последствие коронавируса

Оно характерно для среднего и тяжелого течения COVID-19, но может наступить при любой форме.

Вызывающим наибольшую тревогу последствием перенесенной болезни медики считают тромбозы, способные привести к летальному исходу. Как объяснил сердечно-сосудистый хирург Николай Талов, тромб в организме человека выполняет, в первую очередь, защитную функцию: своевременное свертывание крови позволяет останавливать кровотечение из ран.

Для этого в крови есть сложные механизмы, в которых задействованы как клетки крови, так и белки, пишет cursorinfo.co.il со ссылкой на слова эксперта.

В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются, и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. В этом виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности, отмечает врач.

Венозный тромбоз удастся распознать по сильной боли, изменению цвета тела, резкому отеку конечности. Тромб может «мигрировать» в легкие.

Тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом – атеросклероз, сахарный диабет и прочее. Обычно проявляется такой тромбоз резкой болью в конечности, онемением ее, похолоданием и нарушением движений. Подобное состояние опасно развитием необратимых изменений в тканях, вплоть до гангрены. К сожалению, сосуды – это не единственные места локализации тромбоза. В случае развития тромба в коронарных артериях происходит инфаркт. В случае поражения сонных артерий – инсульт, – сказал Талов.

Штамм Дельта: что нужно знать о нем. По мере распространения штамма Дельта (Delta) вакцины от COVID-19 по-прежнему имеют решающее значение для защиты детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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